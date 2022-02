Nintendo Direct Februar 2022 – heute um 23:00 Uhr

Schon beinahe verlässlich ist auch die erste Nintendo Direct im Februar eines jeden Jahres und so auch in 2022. Genauer am heutigen 9. Februar 2022 um 23:00 Uhr. Zwar hatten sich in den letzten Tagen die Gerüchte erhärtet, allerdings steht das genaue Datum erst seit gestern fest. Jetzt heißt es gespannt sein, mit welchen Ankündigungen Nintendo die Fans überrascht.

In rund 40 Minuten stellt Nintendo die kommenden Spiele-Highlights der nächsten Wochen vor. Eventuell erwartet uns außerdem ein Überblick über weiter in der Zukunft liegende Spieleveröffentlichungen. Wir dürfen also gespannt sein und berichten Euch selbstverständlich wieder von den spannenden Neuigkeiten frisch aus der Nintendo Direct vom Februar 2022.

Seid am 09.02. um 23:00 Uhr beim #NintendoDirect-Livestream dabei! In rund 40 Minuten bekommt ihr Informationen zu hauptsächlich in der ersten Hälfte von 2022 erscheinenden #NintendoSwitch-Spielen. Seht euch hier die Präsentation an 🎥: https://t.co/esWuzISG4o pic.twitter.com/Pr3UwJJ0Wz — Nintendo DE (@NintendoDE) February 8, 2022

Sicherlich wird es auch wieder einige Konkretisierungen aus der letzten Präsentation geben. Zur Auffrischung könnt Ihr den Inhalt auch noch einmal hier nachlesen.

Womit viele Fans rechnen, ist eine Ankündigung zur heiß ersehnten Fortsetzung von The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, oder wenigstens ein paar konkretere Informationen hierzu. Die wenigen bisher veröffentlichten Bilder und Cutscenes sorgten im Netz ja für wilde Spekulationen. Wir sind gespannt!

