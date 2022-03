Fortnite Marvel Zero War – Neues Crossover des Battle Royal

Fortnite Marvel Zero War ist das neue fünfteilige Comic-Crossover Event im Hause Panini. Hier treffen in Zusammenarbeit mit Marvel und Epic Games die Helden beider Universen aufeinander. Jedes Heft beinhaltet zudem einen digitalen Bonus für das Spiel.

Fortnite Marvel Zero War schon diesen Sommer

Ab dem 8. Juni 2022 geht die neue Mini-Comicreihe los. Der deutsche Titel steht derzeit noch offen. Jedoch ist die Serie unter dem Namen Zero War im englischsprachigen Raum geführt.

Nach dem Erfolg des Crossovers aus dem Jahr 2021 mit Nexus: Thor (bei Panini in Avengers 25 erschienen), wird die kommende Storyline einige der größten Marvel-Helden, wie Spider-Man, Wolverine, Iron Man und Shuri in einem Fortnite-Abenteuer zeigen. Die Bewohner der Insel sind in einem scheinbar nicht enden wollenden Krieg gefangen. Diesen ewigen Konflikt scheint ein kristallisiertes Fragment des Nullpunkts beenden zu können. Doch das mächtige Artefakt ist nicht mehr in der Fortnite-Dimension, sondern taucht im Marvel-Universum auf. Die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft und Wolverine tun sich mit Shuri und einigen der beliebtesten Fortnite-Helden zusammen, um den Nullpunkt-Splitter zu finden.

Ob dieses recht ungewöhnliche Team allerdings die Kraft besitzt, das Fragment rechtzeitig zu finden und eine Katastrophe abzuwenden, ist nicht sicher! Das Schicksal beider Universen steht auf dem Spiel! Können die anderen Marvel- und Fortnite-Helden die Ordnung lange genug aufrechterhalten, damit die Gruppe eine Chance hat, ihre Mission zu erfüllen?

Über den Comic

„Im Kern ist die Serie eine Abenteuergeschichte, in der Charaktere aus beiden Universen zusammenkommen, um auf eine Schatzsuche zu gehen, die sie in die tiefsten und dunkelsten Winkel des Marvel-Universums bringen wird.“ „Donald Mustard und Christos Gage haben eine innige Liebe zu Fortnite und Marvel und Sergio Davíla liefert erstaunliche Zeichnungen. Dass wir außerdem den fantastischen Leinil Francis Yu für die Covergestaltung und eine tolle Riege von Marvel-Künstlern für die Variants der Serie gewinnen konnten, macht das Ganze noch mehr zu etwas Besonderen. Das wird das ultimative Team-up, in dem das Beste von Fortnite und Marvel vertreten ist.“ – Über die Arbeit an der Miniserie Marvel Comics-Redakteurin Alanna Smith.

Christos Gage (Spider-Geddon, Avengers Academy) gehört zu den erfahrensten Autoren im Superhelden-Genre. Zusammen mit Donald Mustard (Chief Creative Officer von Epic Games) sowie Zeichner Sergio Davíla (Captain Marvel) sorgen sie gemeinsam für ein Crossover der Superlative, welches enorme Auswirkungen auf beiden Universen haben wird.

Quelle: Panini PM