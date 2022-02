Dragon Ball Super Band 14 – Manga Review

Dragon Ball Super Band 14 Inhaltsangabe: „Mit einer neuen Technik und so stark wie nie kehrt Vegeta auf die Erde zurück, um sich erneut Moro entgegenzustellen. Und tatsächlich – mit der Erzwungenen Spirit-Fission schafft er es, Moros Kräfte zu neutralisieren. Doch Moro hat noch mehr fiese Tricks auf Lager…“

Konzept & Story: Akira Toriyama

Manga: Toyotarou

Übersetzung: Cordelia Suzuki

Veröffentlichung: Bereits erhältlich!

Preis: 6,50 Euro

Inhalt

Dragon Ball Super Band 14 knüpft nahtlos an das Geschehen aus dem letzten Band an. Vegeta hat die Erde erreicht und legt sich sofort mit Moro an. Durch eine neu erlernte Technik bei den Yardrats scheint auch ein Sieg in greifbare Nähe zu rücken. Doch auch der Weltenfresser hat noch ein Ass im Ärmel. Letztlich muss sonst Goku zeigen, was er gelernt hat.

Es wird Zeit, dass er zeigt, was das Training mit Merus gebracht hat und ob er nun den Ultra Instinct meistern und aufrecht halten kann. Denn auf diesem Level soll einem Sieg nichts im Wege stehen. Anderenfalls gibt es wohl keine Chance mehr für seine Freunde, einen weiteren Angriff oder Energieraub zu überleben.

Band vierzehn der Super Reihe enthält auch 4 Kapitel, verteilt auf knapp 192 Seiten. Wir kommen einem Lichtblick ein ganzes Stück näher, dank dem Training von Vegeta und Goku. Jedoch mussten Extras im Manga für die Handlung weichen.

Fazit

Der neuste Band wirft einen gnadenlos von Seite 1 an in den erbitterten Kampf zwischen Vegeta und Moro. Der Kampf ist brachial und cool inszeniert, so wie man es von Vegetas Art gewohnt ist. Während dieser Auseinandersetzung macht sich auch eine starke Charakterentwicklung bemerkbar, welche in kleinen Schritten nach und nach kam. Er kämpft für etwas und zwar für die Galaxie und deren Bewohner. Auch wenn er sich selbst noch als Bösewicht sieht.

Was den Leser hier erwartet, sind gleich zwei Besonderheiten, die sogar das Level von Vegeta und Goku komplett von der Gruppe hervorheben. Vegetas neue Fähigkeit ist beeindruckend und wird sicher auch in Zukunft sehr nützlich sein. Was mit Goku passiert ist eine regelrechte Offenbarung, aber seht oder beziehungsweise lest selbst.

Mir macht nur sorgen, dass in der Vergangenheit schon gesagt wurde, dass der Ultra Instinct die höchst erreichbare Stufe ist und nichts und niemand einem das Wasser mit ihr reichen kann. So habe ich bedenken über die Zukunft nach Moro, ob dann die Dragon Ball Super Serie vorbei ist oder wir uns noch auf ein Kampf der Universen freuen dürfen.

Dragon Ball Super Band 14 vom Carlsen Manga! Verlag ist bereits erhältlich und kostet 6,50 Euro.

Vielen Dank an Carlsen für die Bereitstellung des Mangas.

Bildquelle: Dragon Ball Super © 2015 by Birdstudio, Toyotarou / Carlsen Manga Verlag