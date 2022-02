Disney: Das große goldene Buch der Gute-Nacht-Geschichten – Buch Review

Für alle großen und kleinen Disney-Fans bietet Carlsen den passenden Betthupferl: Das große goldene Buch der Gute-Nacht-Geschichten. Dieses werden wir uns einmal genauer anschauen und mit Unterstützung des Nachwuchses die Geschichten entdecken.

Vielen Dank an den Carlsen Verlag für die Bereitstellung des Buches.

Allgemeines:

„Dieser prächtige Sammelband mit Goldschnitt und edelster Ausstattung lässt die ganze Familie an vielen Gute-Nacht-Geschichten aus der Disney-Welt teilhaben. Gefühlvolle Texte mit angenehmer Länge sowie zauberhafte Illustrationen machen dieses Werk zum idealen Begleiter an jedem Abend. Und die liebenswerten Charaktere aus Dornröschen, Winnie Puuh, Cinderella, Arielle und vielen anderen Geschichten sind ein Garant für eine ruhige Nacht – denn nichts ist schöner als eine Gute-Nacht-Geschichte, die einen träumen lässt …“

Inhaltsangabe zu Disney: Das große goldene Buch der Gute-Nacht-Geschichten – Carlsen Verlag

Verlag Carlsen Verlag Format Hardcover Marke Disney Seitenanzahl 304 Format: 240 mm x 316 mm Preis 25,00 € Veröffentlichung 23.09.2021 ISBN 978-3-551-28061-9

Inhaltsübersicht:

Bambi: Die Sternschnuppen-Nacht Der König der Löwen: Das Hakuna-Matata-Leben Dumbo: Timothys großer Tag Klopfer und seine Freunde: Klopfers nächtliches Abenteuer Winnie Puuh: Ein guter Freund Eiskönigin: Olaf und die Trollkinder Pinocchio: Ein echter Junge Arielle, die Meerjungfrau: Arielles Nachtlichter Susi und Strolch: Der Babysitter Dornröschen: Die Pyjamaparty Micky & seine Freunde: Mickys Camping-Ausflug Rapunzel neu verföhnt: Max braucht eine Pause Schneewittchen und die sieben Zwerge: Brummbär kann nicht schlafen 101 Dalmatiner: Detektiv Lucky Die Schöne und das Biest: Sternenabenteuer Mulan: Mushus Geschichte Aristocats: Die Überraschungsparty Aladdin: Der alberne Abu Vaiana: Pua und Heihei Aschenputtel: Gute-Nacht, Karli

Zum Inhalt:

Spoiler-Alarm: Die nächsten Abschnitte können Hinweise auf Details des Inhalts geben, auch wenn alles nur oberflächlich angerissen wird.

Die Geschichten in diesem Buch basieren auf den bekanntesten Geschichten und Charakteren von Disney aus nunmehr fast neun Jahrzehnten. Angefangen bei Schneewittchen und die Sieben Zwerge, die Disney-Interpretation erschien bereits vor 85 Jahren, nämlich im Jahr 1937. Aber auch sehr junge Disney-Geschichten, wie Rapunzel neu verföhnt oder Vaiana dienen als Basis für die Gute-Nacht-Geschichten in diesem Buch. Inhaltlich richtet es sich somit stark an Familien mit Kindern. Hier kann man gemeinsam mit den Kindern neue Geschichten zu den Disney-Charakteren, die man teilweise aus der eigenen Kindheit kennt, neu entdecken. Eine wundervoller Ergänzung zu dem bereits von uns getesteten Sammelband Das große goldene Buch der Disney-Geschichten.

In diesem Band sind die Geschichten so zusammengestellt, dass gleichermaßen für Jungen, Mädchen oder alle zusammen passende Geschichten dabei sind. Auch eine gewisse Altersstaffelung der kleinen Zuhörer wird so abgedeckt, denn für die Kinder sind natürlich besonders die Geschichten interessant, deren Charaktere sie kennen. Die kleineren kenn hier sicherlich eher Micky und Minni als Aladdin. Alle Geschichten sind mit einer Vielzahl von Bildern illustriert, besonders kleinere Kinder werden dies lieben. So gibt es zu jeder Geschichte noch etwas zum Anschauen und Entdecken.

Der Zeichenstil:

Über die Jahre hat sich der Stil, in dem die Geschichten von Disney gezeichnet und animiert wurden, immer der Zeit angepasst. So erschienen auch von einigen Titeln überarbeitete Neuauflagen. In diesem Buch wurde insgesamt ein moderner Stil gewählt, auch bei den Geschichten zu den älteren Vorlagen. Eine Tatsache, die sicherlich eher den Eltern, als den Kindern auffallen wird. Insgesamt bekommt das Buch aber so einen sehr einheitlichen, passenden Stil. Durch den moderneren Stil kann aber natürlich weiterhin die einzelnen Charaktere direkt erkennen.

Die einzelnen Bilder sind liebevoll gestaltet und ergänzen die Geschichte sehr gut. So kann man sich auch bislang noch eher unbekannte Disney-Charaktere gleich viel besser vorstellen. Schon alleine die Bilder erzählen einen Teil der Geschichte.

Umfang und Schriftbild:

Dieses Buch ist als Vorlesebuch, mit Gute-Nacht-Geschichten ausgelegt. Dieser Anforderung wird es völlig gerecht. Die einzelnen Seiten umfassen überschaubar viel Text, der sehr groß gedruckt ist. Pro Seite sind es etwa 50 bis 100 Wörter. Dazu findet sich auf jeder Seite ein inhaltlich passendes Bild, sodass die Kinder nicht nur durchs Zuhören der Geschichte folgen können, sondern auch über die Bilder die Geschichten entdecken können. Der Umfang der Geschichten ist sehr gut gewählt und passt gut zu der üblichen Aufmerksamkeitsspanne kleiner Kinder. Länger dürften sie daher, zumindest bei kleineren Kindern, nicht ausfallen.

Optik und Gestaltung:

Das Buch heißt zurecht Das große goldene Buch der Gute-Nacht-Geschichten. Denn das Gold findet sich an verschiedenen Stellen wieder. So sind beim Buchblock die Seitenkanten in Gold gehalten. Vorder- und Hinterdeckel zieren zudem goldene Schriften, Ornamente und Grafiken.

Die Seiten des Buches erinnern in ihrer Optik an altes Pergament. Wie beim Buchdeckel finden sich auch hier verschiedene Ornamente zur Zierde. So zum Beispiel um die Textblöcke herum und zu Beginn und Ende der einzelnen Seiten.

All dies verleiht dem Buch eine klassische Optik, wie man sie bei diesem Titel auch erwartet.

Fazit:

Der Carlsen Verlag bietet mit Das große goldene Buch der Gute-Nacht-Geschichten ein wundervolles Sammelwerk mit schönen, neuen Geschichten mit den verschiedenen Disney-Charakteren in der Hauptrolle. Dabei wird eine große Auswahl an verschiedenen Themenwelten der letzten neun Jahrzehnte geboten. So wird hier jeder Geschichten zu seinen liebsten Charakteren finden. Der teils modernisierte Zeichenstil passt sehr schön und gibt den Geschichten einen frischen Look. Durch die große Schrift ist es angenehm zu lesen, besonders bei einem Vorlesebuch mit Gute-Nacht-Geschichten sehr wichtig. Jeder der Kinder hat weiß wieso… Die große Schrift bietet aber auch den Vorteil, dass Leseanfänger hier einen einfacheren Start haben. So eignen sich die Geschichten auch zum ersten gemeinsamen Lesen.

Doch auch optisch ist das Buch sehr gelungen. Es wirkt sehr edel, so wie man es aber auch bei dem Titel erwarten würde. Sehr ansprechend ist dabei auch die liebevolle Gestaltung der einzelnen Seiten. Der Preis von 25,00 € ist auch mit Blick auf die Anzahl und Länge der Geschichten durchaus angemessen und bietet keinen Anlass zur Kritik, eher kann man es als preiswert bezeichnen.

Auch, wenn sich dieses Buch insbesondere an die kleinen Disney-Fans richtet, werden auch die großen Disney-Fans ihre Freude haben. Besonders dann, wenn sie gemeinsam mit den Kindern eine Gute-Nacht-Geschichte mit ihren liebsten Disney-Charakteren lesen können. Darüber hinaus werden hier natürlich auch alle Sammler angesprochen.

Das Buch wurde Game2Gether vom Carlsen Verlag für den Test zur Verfügung gestellt. Eine Einflussnahme des Herstellers oder Händlers auf den Testbericht hat nicht stattgefunden.

Quelle: Carlsen Verlag