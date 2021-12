Star Wars Eclipse offiziell angekündigt

Quantic Dream entwickelt tatsächlich ein neues Spiel im Star Wars Universum. Das neue Star Wars Eclipse soll 200 Jahre vor Episode 1 zur Zeitlinie der High Replublic Ära spielen. Ein erster Trailer zeigt, was uns erwartet.

Was lange Zeit schon als Gerücht die Runde machte, ist nun endlich offiziell. Quantic Dreams arbeitet am neuen Star Wars Game und hat dies nun auf den Game Awards 2021 offiziell vorgestellt. Für das neue Spiel arbeitet man eng mit Lucasfilm zusammen.

Erster Cinematic Trailer zu Star Wars Eclipse

Einen ersten Cinematic Trailer zum kommenden Spiel gibt es bereits. In bekannter Star Wars Manier zeigt dieser Lichtschwertkämpfe und bombastische Raumschlachten. Echtes Gameplay oder Einblicke in die Story gibt es allerdings leider nicht.

Das wissen wir bis jetzt über Star Wars Eclipse

Die offiziellen Informationen zu Eclipse sind noch durchaus spärlich. Allerdings ist die Gerüchteküche schon seit einiger Zeit am brodeln und lässt zusammen mit dem Trailer ein paar Schlussfolgerungen ziehen.

Auf welchen Plattformen wir Star Wars Eclipse erscheinen?

Laut einer aktuellen Pressemitteilung von Quantic Dream befindet sich das Spiel noch in einem sehr frühen Entwicklungsstatus. Ein Release Datum gibt es leider noch nicht, mit einer Veröffentlichung vor 2023 rechnen wir also nicht.

Das lässt Spekulationen zu den Plattformen zu, auf denen das fertige Spiel dann erscheinen soll. So gilt es eher als unwahrscheinlich, dass Eclipse noch für die Last Gen Konsolen veröffentlich wird, wir rechnen mit einen Release auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S.

High Republic und die Story

Mittlerweile offiziell bestätigt wurde, was Fans schon lange vorausgesagt haben. Der neue Star Wars Game soll etwa 200 Jahre vor Episode 1 in der Ära der Hohen Republik spielen. Zu dieser Zeit befindet sich die Republik in ihrer Blütezeit, die Jedi fungieren als Gesetzeshüter und die Sith gelten als so gut wie ausgelöscht.

Dass man Yoda im neuen Trailer sieht, ist nicht unbedingt überraschen. Dieser ist in der Ära der High Republic bereits zum Großmeister des Jedi Ordens aufgestiegen und wird in Eclipse sicherlich eine Rolle spielen.