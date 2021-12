Power On: The Story of Xbox – Jetzt online auf YouTube!

Die Dokumentation Power On: The Story of Xbox ist ab sofort kostenlos verfügbar. Die sechsteilige Serie liefert euch spannende Einblicke in die 20-jährige Geschichte der grünen Konsole. Schauen könnt ihr das ganze direkt auf YouTube schauen. Weitere Details findet ihr im umfassenden Blogpost auf Xbox Wire DACH.

Das erwartet euch in Power On: The Story of Xbox

In der Dokumentation über die Xbox werft ihr einen Blick auf die faszinierende Geschichte einer passionierten Gruppe von Rebellen, die die erste Generation der Xbox auf den Weg brachten. Jede Episode widmet sich einem anderen Kapitel der ihrer Geschichte. Von den Anfängen bei Microsoft, dem Design des ersten Prototyps bis hin zu Herausforderungen wie dem Red Ring of Death. Verfügbar ist die Doku in 30 Sprachen (Untertitel) auf dem Xbox YouTube-Kanal und bei Microsoft Movies & TV.

> Halo startete kürzlich seine sechste Runde.

So beginnt die Reise der Konsole.

