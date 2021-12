Cowboy Bebop nach nur einer Staffel von Netflix eingestellt

Einem Bericht von The Hollywood Reporter zufolge hat Netflix die Live-Action-Adaption der beliebten Anime Serie nach nur einer Staffel offiziell abgesetzt. Obwohl die Serie seit ihrem Debüt weltweit rund 74 Millionen Stunden gesehen wurde, sanken die Zuschauerzahlen in den folgenden Wochen, berichtet THR.

Cowboy Bebop kam nicht an das Anime Vorbild heran

Cowboy Bebop basiert auf dem sehr beliebten Anime-Klassiker aus dem Jahr 1998 und ist nur eine von vielen Anime-Adaptionen, die nicht an das herankommen, was die Fans am Original geliebt haben. Cowboy Bebop von Netflix schien es schwer zu haben, sein Publikum zu finden; es gelang ihm, den Look der Serie gut einzufangen, aber beim Versuch, etwas Neues zu werden, wirkte es am Ende generisch und oberflächlich.

Die Darsteller und das Team der Serie hatten immer gehofft, dass Cowboy Bebop von Netflix mehr sein würde als nur ein Aufguss des Anime Serie. Der Showrunner André Nemec wollte das Original neu mischen und neu mastern, mit vielen Möglichkeiten, die er auch in der Zukunft nutzen wollte.

Netflix lässt Fans mit Cliffhanger zurück

Staffel 1 ließ die Bebop-Crew mit einem ziemlichen Cliffhanger zurück: Faye ist abgereist, um mehr über ihre Herkunft zu erfahren; Jet hat Spike von seinem Schiff geworfen; und Spike, der betrunken sowohl den Verlust seiner Freundschaften als auch der Frau, die er zu lieben glaubte, betrauert, trifft auf Fan-Liebling Ed, die ihm sagt, dass Spike ihr helfen muss.

Was auch immer Nemec und das Team in Staffel 2 mit der Einführung von Ed und dem „Schmetterlingsmann“ vorhatten – Netflix ist mit der Serie fertig. Wenigstens werden die Fans immer eine John-Cho-Darbietung für die Ewigkeit haben