Adventskalender 2021 – Tag 19

Was gibt es schöneres als es sich nach der Bescherung vor dem Bildschirm gemütlich zu machen und sein Lieblings Game, Film oder Serie zu genießen. Damit ihr in Sachen Gemütlichkeit keine Kompromisse eingehen müsst, verlosen wir zusammen mit Gamewarez zum 19. Tag des Adventskalenders einen Morph Sitzsack mit Samtbezug in schwarz.

#Werbung – Diese Preise wurden uns freundlicherweise von „Gamewarez“ zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Produktinformationen „Morph Series“

Die Morph Serie – unser bisher vielseitigster Sitzsack. Egal ob als Gaming-Sitzsack, Sitzhocker oder als Fußteil beim nächsten Netflix-Abend auf der Couch. Der „Morph“ ist ein Gestaltenwandler unter den Sitzsäcken. Durch den Reißverschluss an der Oberseite lässt sich der Sitzsack schnell und einfach transformieren. Die extra große Sitzfläche und die neu designte Rückenlehne schmiegt sich perfekt an deinen Körper an und sorgen für höchsten Komfort

Samt

Dank seiner feinen Samtoberfläche wird dieser Sitzsack zum edlen Highlight in jedem Wohnzimmer. Durch das robuste Material ist der Gaming-Sitzsack nicht nur besonders langlebig, sondern schmiegt sich auch perfekt an den Körper an

Füllung:

Die formstabilen EPS-Kügelchen bestehen aus expandiertem PolyStyrol, die bei der Herstellung aufgeschäumt werden. Sie sind besonders leicht und passen sich ideal den räumlichen Gegebenheiten an.

Maße: 85cm x 85cm x60cm (LxBxH)

Sitzhöhe:42cm

Key Features

Hoher Komfort, dank breiter Sitzfläche

3 in 1 (Gaming-Sitzsack, Sitzhocker und Fußteil)

Große Seitentasche, um das Wichtigste in Reichweite zu haben

Robust und reißfest, für eine ausgiebige und langjährige Nutzung

Nachhaltig und wiederbefüllbar

Einfaches Wiederbefüllen dank integriertem Innennetz am Reißverschluss

Made in Germany Die graue Samt-Version des Gamewarez Morph hatten wir für euch bereits im Test.

Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von docs.google.com zu laden. Inhalt laden

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist, wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 02.01.2022, 23:59 Uhr