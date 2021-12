Adventskalender 2021 – Tag 1

Carlsen, ein führender Verlag in Deutschland, wenn es um Mangas, Comics aus dem frühen 20. Jahrhundert und Fantasy Bücher geht. Eigentlich auch der Verlag, der Mangas nach Deutschland brachte und mit AKIRA den Weg ebnete. Keiner hat so viele Tripple-A Titel wie Dragon Ball oder One Piece im Angebot wie dieser. Als teilnehmender Partner stellt Carlsen ein Paket mit 5 Mangas aus verschiedenen Genres für den Gewinner von Tag 1 bereit.

Tag 1 aus unser Adventskalender Gewinnspiel Reihe. Es sind nur noch wenige Tage bis zur Bescherung und um die Zeit noch etwas zu versüßen, haben wir eine ganze Palette Gewinnspiele für euch vorbereitet. Wie jedes Jahr verbirgt sich hinter jeder Tür unseres Adventskalenders eine tolle Überraschung. Egal ob Unterhaltung oder Hardware. Hinter dem 1. Türchen schlummert ein schönes Paket, gefüllt mit bunt gemischten Mangas.

#Werbung – Diese Preise wurden uns freundlicherweise von „Carlsen“ zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Über das Paket

Das Manga-Paket besteht aus insgesamt 5 verschiedenen Reihen mit jeweils der ersten Ausgabe. Darunter unser bereits vorgestelltes Yu-Gi-Oh! Massiv, Overlord, Final Fantasy – Lost Stranger, Weekly Shonen Hitman und Voice Rush. Der Warenwert liegt bei knapp 40 Euro. Zu finden sind die Mangas auf folgenden Links:

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist, wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 02.01.2022, 23:59 Uhr

Quelle: Inhaltstexte sowie Cover von Carlsen