Halo Infinite Multiplayer Beta und Season 1 jetzt verfügbar

Unsere Xbox feiert 20-jähriges Jubiläum und veröffentlicht im Zuge der großen Anniversary Celebration Party die Halo Infinite Multiplayer Beta sowie Season 1. Im Rahmen der Feierlichkeiten kündigt Xbox außerdem die Doku-Reihe Power On: The Story of Xbox an, erweitert den Katalog abwärtskompatibler Spiele und vieles mehr.

Halo Infinite Multiplayer Beta und Season 1

Seit gestern Abend ist die Free-to-Play Multiplayer Beta sowie Season 1 von Halo Infinite verfügbar. Drei Wochen vor dem Release von Halo Infinite taucht ihr ein in klassische Halo-Action auf Xbox Series X und S, Xbox One und Windows PC. In Kürze ist der Multiplayer auch über Xbox Cloud Gaming verfügbar.

Power On: The Story of Xbox

Im Dezember könnt ihr einen Blick hinter die Kulissen werfen, erfahrt die Geschichte rund um die Entwicklung der ersten Xbox und die darauffolgende 20-jährige Reise. Power On: The Story of Xbox ist eine Dokumentarserie, die euch zu den Anfängen von Xbox zurückbringt. Alle sechs Episoden sind ab dem 13. Dezember auf einer Vielzahl von Videoplattformen wie Roku, IMDb TV, YouTube, Redbox und anderen Kanälen verfügbar.

Mehr als 70 neue abwärtskompatible Spielen

Ab sofort sind mehr als 70 neue Xbox 360- und Original Xbox-Spiele verfügbar. Sowohl für Xbox One als auch für Xbox Series X und S. Für 11 der neu hinzugefügten Titel und 26 weitere Titel aus der bestehenden Bibliothek ist der Xbox FPS Boost aktiviert. Außerdem folgt für ausgewählte Titel über Xbox Cloud Gaming (Beta) ebenfalls der FPS Boost, wenn sie über die Cloud gespielt werden.

> Mehr aus dem Bereich des Rings.

Hier geht es zur Show.



Quelle: Xbox PM