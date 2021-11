Wir haben es schon in unserem Halo Infinite Trailer Review und der Zusammenfassung zur XBox Jubiläumsfeier angesprochen. Halo Infinite’s Multiplayer ist nicht nur Free to play, sondern würde im Rahmen der Feierlichkeiten am Montag auch schon 3 Wochen vor Release noch einmal in eine Beta Phase geschickt und für alle Spieler öffentlich gemacht.

Gute Nachrichten für Grinder und Erfolgsjäger: Laut 343 Industries wird euer Fortschritt aus dieser Beta auch zum Launch am 08. Dezember mit übernommen. Ihr könnt also nach Herzenslust ballern und Stufen im Seasonpass sammeln.

Probleme zum Halo Infinite Beta Launch

Wer sich in der Welt von Launches, Pre-Launches, Beta-Phasen und Co. auskennt wird wenig überrascht sein, dass der Halo Infinite Multiplayer Beta Launch nicht ganz fehlerfrei verlief. XBox Spieler hatten zwar nur mit Performanceproblemen der Server, aufgrund des hohen Ansturms zu kämpfen, aber am PC kamen noch Bluescreens, eingefrorene Spiele und Soundbugs hinzu.

Aus diversen Quellen wird PC-Spielern geraten, noch einmal einen Blick in die Systemanforderung zu werfen, sämtliche Treiber für eure Endgeräte zu aktualisieren und ggf. ein klein wenig Geduld mitzubringen.

Technische Anforderungen

Damit ihr nicht lange suchen müssten, habe wir hier die technischen Anforderungen von Halo Infinite für euch zusammengestellt.

Minimum

Windows 10

AMD Ryzen 5 1600 oder Intel Core i5-4440

8 GByte Arbeitsspeicher

AMD Radeon RX570 oder Nvidia GTX 1050 Ti

50 GByte freier Festplattenplatz

High (empfohlen)