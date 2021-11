5 cm per Second – Roman im Dezember im Handel

Der Roman zum preisgekrönten Anime-Drama 5 cm per Second erscheint am 3. Dezember auf Deutsch bei Egmont Manga. Hinter dem Roman steckt Makoto Shinkai, welcher bereits Erfolgsanimes produzierte wie „Your Name“ oder „Weathering With You“.

Über 5 cm per Second

Makoto Shinkai verfasste den Roman selbst und laut Autor so geschrieben, dass sich Film und Roman gegenseitig ergänzen. Außerdem erscheint seit Oktober 2021 die Manga-Reihe bei Egmont, die mit zwei Bänden abgeschlossen ist.

Wir sind in Japan in den Neunzigern. Takaki und Akari sind unzertrennliche Freunde. Doch nach dem Abschluss der Grundschule zieht Akari in eine andere Stadt. Ihre Freundschaft versuchen sie mit Telefonaten und Briefen aufrecht zu halten. Als Akaris Familie einen Umzug ins weit entfernte Kagoshima plant, beschließen die beiden, sich ein letztes Mal zu treffen, um sich voneinander zu verabschieden. Kann Takaki Akari jemals vergessen?

Über Makoto Shinkai

Makoto Shinkai wurde 1973 geboren. Als Regisseur der Kurzfilm-Animation Stimme des Sterns machte er auf sich aufmerksam und produzierte unter anderem die Filme Children Who Chase Lost Voices und The Garden of Words, welche in Japan zahlreiche Auszeichnungen erhielten. Die von ihm verfassten Buchadaptionen seiner Filme waren ebenfalls preisgekrönt. 2016 gelang ihm mit your name. der internationale Durchbruch als Autor und Regisseur.

„Makoto Shinkai schafft in seinen Geschichten eine authentische japanische Atmosphäre und spart trotzdem nicht an großen Gefühlen. Diesen Zweiklang von Ferne und Verzauberung erzählt kaum einer so wunderbar wie er. Wir sind stolz mit 5 cm per Second eine weitere Geschichte aus seiner Feder im Programm zu haben.“ – so Michael Cheng Programmleiter von Egmont Manga.

Der Roman umfasst 208 Seiten und kostet 15€ UVP.

Quelle: Egmont PM