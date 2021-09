Voice of Cards: The Isle Dragon Roars Trailer

Die Nintendo Direct (hier gibt es die Zusammenfassung) brachte uns auch ein paar Überraschungstitel mit, die wir so nicht unbedingt auf dem Radar hatten. Einer dieser Titel ist das RPG Voice of Cards: The Isle Dragon Roars.

Nintendo beschreibt den Titel selbst folgendermaßen:

„Voice of Cards: The Isle Dragon Roars ist ein RPG, das in einer Welt der Schwerter und Zauberei spielt und vollständig mittels Karten erzählt wird.

Die Geschichte folgt einem selbsternannten Helden, der sich auf den Weg macht, einen vor Kurzem erwachten Drachen zu töten. Das Spiel wird im Stil eines Tabletop-RPGs präsentiert und durch die Erzählung des Spielleiters zum Leben erweckt.

Genieße ein ganz neues und doch nostalgisches Spielerlebnis von YOKO TARO (Creative Director), Keiichi Okabe (Musik) und Kimihiko Fujisaka (Charakterdesign).“

Was erwartet uns also? Die reine Beschreibung würde einen jetzt nicht wirklich beeindrucken. Dafür macht der Trailer wirklich neugierig auf das doch recht ungewöhnliche Spielprinzip. Aber überzeugt Euch doch einfach selbst:

Entwicklerstudio des Spiels ist übrigens Square Enix.

Voice of Cards: The Isle Dragon Roars erscheint am 28.10.2021 im eShop von Nintendo für die Nintendo Switch, aber auch via Steam für PC und im PlayStation Store für die PlayStation 4.

Die kostenlose Demo steht übrigen bereits zum Download im Nintendo eShop bereit. So könnt Ihr Euch vor dem Kauf selbst überzeugen, ob Euch das Spiel auch gefällt.

Quelle: Nintendo