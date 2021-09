The Serpent Rogue auch auf Nintendo Switch

Im Rahmen der diesjährigen Gamescom wurde das Spiel mystisch angehauchte Spiel „The Serpent Rogue“ für PC vorgestellt. Entwickler Sengi Games und Publisher Team 17 haben nun allerdings bekannt gegeben, dass auch Switch-Spieler in den Genuss des Action-Adventures kommen werden.

Das Spiel bringt Euch zurück in das grausame Mittelalter, in ein Land, dass mit dem Ausbruch einer sich rasch verbreitenden Krankheit zu kämpfen hat.

In „The Serpent Rogue“ erkundet Ihr eine freie und offene Spielwelt, in der es einige Geheimnisse und auch Verstecke von Kostbarkeiten zu entdecken gilt. Unheimliche und gefährliche Kreaturen versuchen dies allerdings zu verhindern. Der Spieler übernimmt dabei die Rolle eines begabten Alchemisten, der außerdem auch im Umgang mit Waffen hervorragend geschult ist. Seine besondere Gabe ermöglicht ihm, sich bei seinen Erkundigungen die Fähigkeiten von Tieren zu eigen zu machen. Aber auch als Kampfgefährten finden sie Ihren Einsatz. So ausgerüstet dürfte das mystische Land mit all seinen Geheimnissen doch eine kleine Erkundigungstour würdig sein. Die ersten Bilder und auch der auf der Gamescom 2021 gezeigte Trailer sehen jedenfalls doch sehr vielversprechend aus.

The Serpent Rogue wird allerdings erst im kommenden Jahr erscheinen. Wir werden wieder berichten, sobald das genaue Veröffentlichungsdatum fest steht.

Hier könnt Ihr noch den offiziellen Gamescom-Trailer mit ersten Gameplay-Eindrücken zum Spiel anschauen:

Quelle: Team17