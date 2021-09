Sonic Colors: Ultimate – Patch angekündigt

Nachdem wir gestern erst von Problemen von Sonic Colors: Ultimate auf der Switch berichten mussten, können wir heute verkünden, dass für Sonic Colors: Ultimate ein baldiger Patch angekündigt wurde. Die meisten der am Wochenende hauptsächlich via Twitter veröffentlichten Videos haben sich allerdings als Fake erwiesen. Dennoch gibt es ein paar Baustellen im Spiel, die dringend behoben werden müssen. Betroffen sind in erster Linie Spieler der Switch-Version.

Das Entwicklerstudio Blind Squirrel Games hat nun recht schnell auf die Vorwürfe vom vergangenen Wochenende reagiert und via Twitter mitgeteilt, dass ein Patch so schnell als möglich die offensichtlichen Probleme des Spiels beseitigen wird.

We appreciate all the feedback we’ve received about Sonic Colors: Ultimate so far. We’re listening and preparing a patch for release as soon as possible.

If you’re experiencing any issues with Sonic Colors: Ultimate, please submit them directly to: https://t.co/oZOXuzhuRm

