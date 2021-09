Pokémon 25 The Album – Veröffentlichung steht bevor

Capitol Records veröffentlicht am 15. Oktober zum Jubiläum Pokémon 25 The Album. Die darin enthaltenen Lieder waren Teil einer umfangreichen einjährigen Musik-Kampagne der Pokémon Company International in Zusammenarbeit mit Universal Music Group. In dem Beitrag unten findet ihr die vollständige Titelliste des Albums, die heute zum Start der Vorbestellung veröffentlicht wurde. Zur Vorbestellung der Scheibe kommt ihr HIER.

Pokémon 25 The Album ab 15. Oktober im Handel

Der 25. Jahrestag begann mit Post Malones „Only Wanna Be with You (Pokémon 25 Version)“, einer überraschenden Coverversion des 90er-Jahre-Hits von Hootie and the Blowfish. Ein Lied, welches er während des virtuellen Pokémon P25 Music-Konzerts im Februar 2021 performte. Popikone Katy Perry enthüllte im Mai ihre hymnische, originelle Leadsingle „Electric“, passend zu unserem Freund Pikachu, für das Album. Neue Songs von Vince Staples („Got ’Em“), Cyn („Wonderful“) und Mabel („Take It Home“), enthalten auf The Red EP, folgten im August, zusammen mit Louanes „Game Girl“. Jeden dieser sechs Songs erhält jeder, der das digitale Album vorbestellt. Die Kompilation enthält außerdem neue Tracks von J Balvin, Lil Yachty, Jax Jones mit Sinead Harnett, Yaffle (Japanischer Künstler aus Tokio stammender Produzent), und Tierra Whack sowie ZHUs Cover-Versionen der Songs von The Red EP, die auf der The Blue EP im letzten Monat zu finden waren.

Zitate

„Ich war schon immer ein riesiger Pokémon-Fan und ich habe die Gelegenheit sofort ergriffen, auf diesem Album zu sein. Ich liebe das Lied, das ich aufgenommen habe. Es heißt „Believing“ und ich hoffe, dass es meine Fans dazu inspiriert, ihre Träume zu verwirklichen.“ – so Lil Yachty.

„P25 Music war eine unglaubliche Reise, auf der wir mit so vielen unglaublichen Musikern zusammenarbeiten konnten, um 25 Jahre Pokémon zu feiern.“ „Während wir die Tage zur Veröffentlichung von Pokémon 25: The Album, dem Höhepunkt dieses einjährigen Abenteuers, zählen, freuen wir uns auf Lil Yachty, Tierra Whack und Jax Jones, die sich der Party anschließen und der feierlichen Kompilation ihren eigenen einzigartigen Sound und eine frische Perspektive von Pokémon-inspirierten Songs hinzufügen.“ – so Colin Palmer, Vice President of Marketing von The Pokémon Company International.

Fans können sich auf der Website zum 25-jährigen Jubiläum über die neuesten Nachrichten zu P25 Music und weiteren Feierlichkeiten des Franchise auf dem Laufenden halten. Poké- und Musikfans sind eingeladen, sich mit @Pokemon und #Pokemon25 an den Gesprächen zu beteiligen.

Titelliste Pokémon 25 The Album

Katy Perry—Electric Jax Jones—Phases (with Sinead Harnett) Mabel—Take It Home Lil Yachty—Believing J Balvin—Ten Cuidado Cyn—Wonderful Vince Staples—Got ’Em Louane—Game Girl Tierra Whack—Art Show Post Malone—Only Wanna Be With You (Pokémon 25 Version) Yaffle – Reconnect (feat. Daichi Yamamoto & AAAMYYY)* Mabel—Take It Home (ZHU Remix) Cyn—Wonderful (ZHU Remix) Vince Staples—Got ’Em (ZHU Remix)

> Mehr zu diesem Thema.

So viele Erinnerungen.



Quelle: Pokémon PM