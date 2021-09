Daemon X Machina kostenlos Probespielen: Nintendo gönnt den Abonnenten von Nintendo Switch Online ab dem 13. September 2021 einen tiefen Einblick in das Spiel Daemon X Machina vom Entwicklerstudio Marvelous. Das Spiel steht kostenlos und vollständig zum ausgiebigen Spielen und Testen zur Verfügung. Dies wurde nun von Nintendo über Twitter mitgeteilt.

Suit up, #NintendoSwitchOnline members! You can try out #DaemonXMachina for free next week.

Download now so you’re ready for action when the Game Trial starts 13/09: https://t.co/Vie8sVpewv pic.twitter.com/qBZbFMnL94

