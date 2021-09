Crash Bandicoot Jubiläum – 25 Jahre im Business

Zum 25 jährigen Jubiläum von Crash Bandicoot haben die Entwickler ein Video veröffentlicht. In ihrem Video blicken Paul Yan und Avery Lodato, Entwickler beim Studio Toys for Bob, auf die vergangenen 25 Jahre mit dem kultigen und hüpfstarken Videospielmaskottchen zurück. Toys for Bob hatten zuletzt Crash Bandicoot 4: It´s about time entwickelt.

Im Video wird dabei nicht nur die bewegte Vergangenheit kurz zusammengefasst, sondern auch ein kleiner Einblick in die mögliche Zukunft gegeben.

Die Vergangenheit von Crash Bandicoot war ja relativ bewegt. So musste der hüpfende Beuteldachs die weite Welt bereisen, neue Freunde finden und diese auch immer wieder befreien, nebenbei noch fiese Gegner erledigen, bekam ein komplettes Makeover und bewies sich auch noch als tollkühner Rennfahrer. Das alles ist doch Grund genug für eine kleine Feier mit dem Video zum Crash Bandicoot Jubiläum.

Aber seht Euch das nette Video doch kurz selbst an:

Habt Ihr auch schon eines der Abenteuer mit dem lustigen Beuteldachs erlebt?

Wir wünschen uns auf jeden Fall noch viele neue Ideen und natürlich auch Spiele für und mit Crash Bandicoot. Auf die nächsten 25 Jahre!

Crash Bandicoot 4: It’s About Time ist seit dem 2. Oktober 2020 für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S erhältlich.

Quelle: Crash Bandicoot via YouTube