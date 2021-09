Big things are coming – Metroid Dread bringt uns einen guten, alten und großen Bekannten zurück.

Nun, auch wenn es immer noch soooo lange dauert, müssen wir einmal mehr den Hype um den kommenden Teil der Metroid Reihe weiter anheizen. Obwohl das ja fast schon nicht mehr geht. Immerhin gilt Metroid Dread als das am meisten von Nintendo-Spielern erwartete Spiel des Jahres.

Kein Wunder also, dass Nintendo selbst im Wochentakt neue Trailer online stellt. So eben auch wieder geschehen. Und wie schön, einen alten Bekannten zu sehen…

Kraid oder eben halt big things are coming. Doch wer hat ihn so übel angekettet? Welche Rolle spielen die Chozos? Waren diese doch eigentlich die Retter des Kleinkindes Samus. Fragen, die wir vermutlich erst im Oktober beantworten können. Aber auch das im Trailer gezeigten Gameplay sieht doch ganz genial aus. Aber bildet Euch selbst ein Urteil:

Den letzten Trailer haben wir Euch hier verlinkt.

Mit Metroid Dread kehrt die Reihe wieder zur 2D-Ansicht zurück. Was meint Ihr? Wäre Euch das neue Abenteuer mit Samus Aran in 3D lieber? Oder doch das neue/alte Gameplay mit den vielen Möglichkeiten, die uns die Spielfigur in ihren Anfangszeiten so beliebt gemacht hat?

Metroid Dread erscheint am 8. Oktober 2021 für Nintendo Switch.

Mehr zur Geschichte von Samus Aran und der Metroid-Reihe gibt es hier.

Quelle: Nintendo