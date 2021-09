Batman The World – Gratis Comic zum Batman-Tag

Am Sonntag, den 19. September, feiern wir den Batman-Tag zusammen mit der Veröffentlichung von Batman The World. Als Besonderheit gibt es in teilnehmenden Comic-Shops gratis Comics und weitere Sonderpublikationen des dunklen Ritters.

Über Batman The World

Uns erwartet nächsten Sonntag mit Batman The World ein neuer Band auf dem Markt. Es handelt sich dabei um eine Anthologie, in der Batman den Joker um den Globus verfolgt und dabei diverse Länder besucht. Für die Umsetzung wurden heimische Kreativteams angeheuert, um die Geschichten umzusetzen. Eine Episode spielt sogar in Bayern. Das Münchner Duo Benjamin von Eckartsberg (Story) und Thomas von Kummant (Artwork) hatten hierbei ihre Finger im Spiel. Als Besonderheit gibt es an diesem Feiertag einen Hardcover-Band von dem deutschen Kreativteam und eine limitierte Premium-Edition im Schuber mit Druck.

Der Gratis Comic

Zum Anlass des Events hat Panini einen Gratis-Comic für die teilnehmenden Händler zur Verfügung gestellt. Es handelt sich dabei um das im Oktober startende Großevent Future State. Die Geschichte wirft einen Blick in die Zukunft von Batman, Superman und Co.. Im Mittelpunkt steht einmal mehr die Stadt Gotham die noch dunkler und dystopischer ist als je zuvor. Zusätzlich zu dem Heft gibt es auch Gratis-Future-State-Tradingcards. Natürlich alles, solange der Vorrat reicht!

> Gefällt euch auch Nightwing?

Quelle Panini PM