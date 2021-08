Inked – Unter deiner Haut – Manga Review

„Seina ist ein stadtbekannter Tätowierer. Eines Tages steht ein Unbekannter in seinem Laden mit einem außergewöhnlichen Wunsch. Seina soll ihn tätowieren, aber das Motiv selbst wählen! Während der folgenden Tattoositzungen entsteht zwischen den beiden eine vertraute Beziehung. Was Seina nicht weiß: Sein neuer Kunde wurde von seinem Bruder engagiert – und vor dem ist Seina schon einmal davongelaufen“ – Inked – Unter deiner Haut Inhaltsangabe.

Manga: Micuro Noici

Veröffentlichung: Bereits erhältlich.

Preis: 7,50 Euro

Altersempfehlung:16

Ausstattung: Softcover

Über Inked – Unter deiner Haut

Inked – Unter deiner Haut feierte unter dem Namen Brother Auto Spot bereits 2013 seine Erstveröffentlichung in Japan. Vermarktet durch FRANCE SHOIN. Jetzt, knapp 8 Jahre später, kommen auch wir in den Genuss des Herzensprojekt von Mangaka Micuro Noici. Denn sie selbst ist ein großer Tattoo Fan. Es handelt sich hierbei um eine abgeschlossene Geschichte. Weitere Bände sind nicht in Planung.

Inhalt

Inked – Unter deiner Haut erzählt die Geschichte des Studenten Jin, der zurzeit nur einen Nebenjob ausübt und sich sonst nicht sicher ist, was er machen soll. Ihn verschlägt es auf Empfehlung eines Kumpels in den Laden eines bekannten Tätowierers namens Seina. Ihm wird schnell klar, dass die Empfehlung nicht von ungefähr kam. Denn Seina ist der Bruder seines Studienfreundes und zwischen den beiden herrscht seit einigen Jahren Funkstille.

Jin hat eigene Absichten für den Tattoo besuch. Er möchte die Narben, welche durch Pfuscherei eines anderen Tätowierers entstanden sind, überdecken. Das Motiv soll jedoch Seina aussuchen und Jin setzt dadurch sein Vertrauen in seine Hände. Die beiden verbringen mehrere Sitzungen miteinander und bauen langsam eine vertraute Beziehung zueinander auf.

Der Boys Love Manga mit Tattoo-Thema umfasst 5 Akte auf 178 Seiten. Inklusive Bonusmanga und farbiger Posterseite. Ein Nachwort der Künstlerin ist ebenfalls enthalten, wie sie zur Idee des Projektes kam.

Fazit

Inked – Unter deiner Haut ist ein abgeschlossenes Band und mehr als nur eine Liebesgeschichte, in der sich zwei Jungs schon nach den ersten zwei Kapiteln unsterblich verlieben. Als Grundlage der Geschichte dienen das Leben eines Tätowierers und ein schwieriges Verhältnis zwischen zwei Brüdern. Die Erzählweise ist dabei recht flott, aber weder zu kurz noch zu langatmig.

Wie vom Cover schon zu entnehmen ist, ist der Zeichenstil eine Gewöhnungssache. Die langen Figuren wirken ein wenig wie Slender Man und generell sind die Panels minimalistisch gehalten. Kann sich dennoch gut sehen lassen und die Figuren haben einen coolen Look.

Was mir vor allem gefällt ist, das Tattoo Thema. Für mich jedenfalls neu in der Manga Welt. Ich kenne jedenfalls keine Ausgabe, in der dieses Thema so im Vordergrund steht. Mir gefiel auch, wie sich die zwei Protagonisten näher kommen. Jeder kennt bestimmt dieses anfängliche verliebt sein und dann der peinliche erste Kuss und das Offenbaren der Gefühle, das Schweigen…

Als Warnung gebe ich noch mit, wer sich als heterosexueller an das Thema Boys Love heranwagt und ihm noch ein wenig unbehaglich ist. Dem rate ich zur Vorsicht, da explizierte Sexszenen zwischen zwei Männern gezeigt werden.

Inked – Unter deiner Haut vom Egmont Verlag ist bereits erhältlich und kostet 7,50 Euro.

Bildquelle: © Micuro Noici, Egmont