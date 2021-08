Torrent – neues Airflow Gehäuse von Fractal Design

Fractal Design hat mit dem Torrent eine neue Gehäuseserie angekündigt. Hinter dem neuartigen Design steckt die Idee den Airflow bestmöglich zu optimieren. Dafür sollen beim Torrent ein brandneues Layout, sowie das Front Panel im offenen Gitterdesign sorgen.

Torrent – alles für den Airflow

Schon auf den ersten Blick wird einen klar welche Idee Fractal Design hinter dem neuartigen Gehäuse verfolgt. Durch die großzügig geöffnete Gitterfront und dem neugestalteten Layout der Innenteile, soll der Luftfluss auf ein neues Level gehoben werden.

Dafür sollen auch die speziell entwickelten 180 x 38 mm Dynamic PWM (Prisma bei der RGB Version) Lüfter sorgen. Diese sollen einen maximalen Airflow bei leiser Geräuschentwicklung ermöglichen. Damit auch die GPU besser gekühlt werden kann, kommen zusätzlich weitere drei 140 mm Lüfter im Boden des Torrent Gehäuses zum Einsatz.

Optional kann man hier sogar zwei 180er Lüfter verbauen, so das ingesamt vier der massiven Dynamic PWM Fans im Gehäuse für Kühlung sorgen. Was eine echte Neuerung gegenüber dem Meshify 2 darstellt, welches ebenfalls für seinen guten Luftfluss bekannt ist.

Das neue Layout soll auch dafür sorgen das große All in One Wasserkühlungen oder Grafikkarten in überlange problemlos einen Platz im Torrent finden. Auch aufwändige Custom Wasserkühlungen sollen für das neue Fractal Case kein Problem darstellen.

1 of 7

Die Features des Torrent im Überblick:

Offene Front im Design eines Kühlergrills und große 180 mm-Lüfter sorgen für einen maximalen Airflow Die speziell entwickelten 180 x 38 mm Dynamic X2 GP-18 PWM-Lüfter oder Prisma PWM ARGB Lüfter (in der RGB Version) sind extrem leistungsstark und dafür optimiert, ein möglichst hohes Luftvolumen zu bewegen Im Lieferumfang enthalten sind 5 PWM-Lüfter (3x 140 mm- und 2x 180 mm-Lüfter), die für ein optimales Verhältnis aus Kühlleistung und geringer Geräuschemission sorgen Neues Layout mit breiten Lufteinlässen und Unterstützung für besonders große Lüfter an der Unterseite ermöglicht eine herausragende Kühlung der Grafikkarte Die Front-Filter aus Nylon lassen sich für zusätzlichen Airflow ausbauen Der optimierte Aufbau des Innenraums bietet maximalen Platz für Komponenten, sowie Luft- und Wasserkühlungen Inklusive vorinstalliertem Nexus 9P Slim PWM Lüfter-Hub Lüfter und LED-Beleuchtung können vollständig über Motherboards mit 5V RGB Kompatibilität gesteuert werden Stützende GPU-Halterung enthalten, die eine sicheren Betrieb der Grafikkarte erlaubt Zusätzliche Velcro Straps auf der Gehäuserückseite für sauberes Kabelmanagement



Verfügbarkeit und Preis des Fractal Torrent:

Das neue Fractal Design Torrent Gehäuse soll laut Herstellerangaben ab sofort lieferbar sein. Die Varianten Torrent Black TG Light Tint, Torrent Black TG Dark Tint ,Torrent Gray TG Light, sowie das Torrent White TG Clear Tint schlagen mit einer UVP von 189,99 Euro zu Buche, die RGB Black Version kostet hingegen 229,99 Euro. Wer auf Seitenteile aus Glas und RGB verzichten kann für den gibt es noch eine Black Solid Version für 179,99 Euro.

Quelle: Fractal Design