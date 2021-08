Verbarrikadiert die Katzenklappe! Denn sie sehen nur harmlos aus…

„Hi! My Name is Cookie, I am a Cat“ … und sie hat es faustdick hinter den flauschigen Ohren. So, oder so ähnlich könnte auch schon die ganze Inhaltsangabe des Spiels Catlateral Damage: Remeowstered lauten. Zu wenig? Na, bei genauerer Betrachtung dann doch nicht.

In der Rolle der Katze muss der Spieler innerhalb eines bestimmten Zeitraums so viel Schaden wie möglich angerichtet werden. Also quasi wie Rampage, nur halt mit Katze.

Katzen sind also die neuen Videospiel-Antihelden? Nun, jedenfalls stehen gleich zwei Spiele mit den Felidae in der Hauptrolle auf unserer Wunschliste. Zuletzt war es Annapurna Interactive, die den Titel Stray – Cat Venture (wir berichteten) vorstellten. Leider verschiebt sich der Releasetermin auf das kommende Jahr.

Dafür bringt uns Manekoware nun Catlateral Damage: Remeowstered am 15. September 2021 in unsere Wohnzimmer.

Ganz neu ist das Katzen-Chaos-Spiel aber nicht. PC-Spieler können sich bereits seit ein paar Jahren der Zerstörungswut hingeben. Die „Remeowstered“-Fassung ist nun eine überarbeitete und verbesserte Version. Neben neuen Inhalten wurde insbesondere die Grafik verfeinert. Die Katastrophen-Katze kann bei ihrer Wohnungsexkursion außerdem auch Leckerlis finden oder sich diese durch die Erfüllung verschiedener Aufgaben verdienen. Das Eingeständnis des neuen Zeitalters ist dann wohl auch der obligatorische Staubsaugroboter, der vom Katzentyrannen als Fahrzeug zweckentfremdet werden kann.

Ach, und auch wenn Euch das Spiel so gar nicht interessiert: Guckt trotzdem das Video an. Ich habe selten beim Betrachten eines Videogame-Trailers so herzlich gelacht.

Catlateral Damage: Remeowstered erscheint am 15. September 2021 für Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox-Series X/S und PC.

Quelle: Manekoware