Legend of Mana – Anime-Serie und neues Spiel in Arbeit

Der feierliche Live-Stream zum 30. Geburtstag von Legend of Mana ist noch gar nicht lange her und nicht nur das bereits am 24. Juni 2021 erschienene Remake des Klassikers war ein wichtiges Thema. Gleich zwei Neuigkeiten dürften die Fanherzen der beliebten RPG-Reihe höherschlagen lassen.

Die erste gute Nachricht: Es wird eine Anime-Serie zur beliebten Spiele-Reihe geben!

Square Enix und Warner Bros. Japan haben es sich zur Aufgabe gemacht, die beliebte Fantasy-Reihe in ein neues Format zu packen und zwar als Anime-Adaption mit dem Titel „Legend of Mana – The Teardrop Crystal”. Für die Animation der Serie werden Graphinica und Yokohama Animation Lab verantwortlich sein, die uns auch mit dem Opening des Remakes beglückt haben.



Was uns in der Serie erwarten wird und ob es sich um eine Art Fortsetzung, Zwischenspiel, Rückblick oder gar etwas ganz Neues handelt, wurde bisher nicht verraten. Auch zum Start-Termin der Serie ist bisher leider noch nichts bekannt.

Die zweite und vielleicht noch interessantere Nachricht: Ein neuer Teil der Legend of Mana-Reihe ist in Planung!

Vermutlich hat sich der ein oder andere Fan bereits gefragt, ob es nach diversen Remakes nicht auch an der Zeit wäre, sich an einem neuen Teil der beliebten Saga zu versuchen.

Auch wenn die Informationen zum nächsten Hit der Legend-of-Mana-Reihe noch sehr vage sind, hat Producer Masaru Oyamada anlässlich des Livestreams mitgeteilt, dass die Entwicklung eines neuen Teils tatsächlich begonnen hat.

Eigentlich sollte das Spiel im Zuge des Streams „mit einem coolen Trailer“ vorgestellt werden. Masaru Oyamada verwies in seiner Ansprache darauf, dass man sich erst am Anfang des 30-jährigen Jubiläums befinde und dass die Entwicklung noch ein bisschen Zeit benötigen werde. Er verriet allerdings bereits, dass der nächste Legend-Hit für die Konsolen erscheinen soll und bat darum, sich noch ein wenig zu gedulden.

Sobald wir Neuigkeiten zur Serie oder dem neuen Spiel erhalten, werden wir Euch selbstverständlich informieren.

Quelle: Square Enix/Youtube