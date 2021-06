Im Zuge der E3 wurde ein Trailer zu The Outer Worlds 2 auf dem Xbox & Bethesda Games Showcase 2021 gezeigt. Ein Sprecher aus dem Off beschreibt dabei, was wir sehen.

Wie weit ist die Arbeit bis jetzt?

Genau wie der Humor des ersten Teils ist auch der Trailer zum Sequel aufgebaut. Ein Sprecher aus dem Off beschreibt in einem cineastischen Trailer eine epische Welt und einen Helden, den wir an einer Klippe sehen. Zeitgleich erfahren wir, dass die Entwickler Obsidian Entertainment weder Design, Story noch Gameplay fertig haben. Das Einzige, was sie vermutlich fertig haben, ist der Name des Spiels.

Was wir schon immerhin wissen, auch das zweite Abenteuer im Fallout Stil ist Teil des Game Pass und für Mitglieder kostenlos spielbar.

Der Trailer zum The Outer Worlds 2 Namen.