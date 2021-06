Mit Games With Gold Juli 2021 geht es tierisch zur Sache. Allem voran mit Conker: Live & Reloaded. Ein alkoholabhängiges Eichhörnchen mit einem großen Waffenarsenal. Alternativ könnt ihr auch mit Rock of Ages 3: Make & Break eine abgedrehte Reise durch die Zeit wagen. Zuletzt gibt es noch Planet Alpha und Hydro Thunder.

Games with Gold Juli 2021 – Xbox Series X, S und Xbox One

Planet Alpha verfügbar vom 1. bis zum 31. Juli.

Ihr seid auf dem fremdartigen, aber wunderschönen Planet Alpha gestrandet. Allein und obendrein verletzt wagt ihr euch in diese fremde Welt und versucht, in einer wundersamen Landschaft zu überleben. Dieser einzigartige Ort wird vom Sonnenzyklus beeinflusst und ihr entdeckt auf euren Reisen eine besondere Gabe: Ihr könnt die Tageszeit beeinflussen und zu eurem Vorteil nutzen.

Rock of Ages 3: Make & Break verfügbar vom 16. Juli bis zum 15. August.

Rock of Ages 3: Make & Break ist eine kompetitive Mischung aus Tower Defense und Arcade-Action, in der ihr eine skurrile Reise durch die Geschichte unternehmt. Gewürzt mit viel abgedrehtem Humor à la Monty Python. Ihr baut Abwehrvorrichtungen und versucht gleichzeitig, die eurer Gegner so schnell wie möglich zu zerstören. Bei Online-Duellen mit bis zu vier Spieler oder per Splitscreen im Direktduell zu zweit. In sechs abwechslungsreichen Modi nutzt ihr einen von 20 verschiedenen Steinbrocken und kegelt durch die Geschichte.

Games with Gold Juli 2021 – Xbox 360

Conker: Live & Reloaded verfügbar vom 1. bis zum 15. Juli.

Das berüchtigtste Eichhörnchen der Gaming-Geschichte ist zurück – mit einem üblen Kater und noch übleren Charakter. Conker stolpert durch eine anzügliche Welt voller schräger Figuren, anstößigem Verhalten und zum Brüllen komischen Filmparodien. Sowohl im Solo- als auch im Mehrspieler-Modus bietet Conker jede Menge bitterbösen Spaß für Erwachsene. Wählt zwischen sechs verschiedenen Klassen, unterschiedlichen Waffen, Fähigkeiten sowie Fahrzeugen und lehrt den bösen Tediz das Fürchten.

Hydro Thunder verfügbar vom 16. bis zum 31. Juli.

In diesem legendären Arcade-Hit mit 3D-Grafik erlebt ihr rasante Wettrennen über die verschiedensten Wasserparkours. Mit transformierbaren Booten, lokalem Mehrspieler-Modus für bis zu vier Spieler, Online-Multiplayer für bis zu acht Spieler sowie den neuen Modi Ring Master und Gauntlet kommt garantiert keine Langeweile auf. Startet die Motoren und saust auf das Siegertreppchen!

> Die Spiele aus diesem Monat.

Ankündigungsvideo zu Games with Gold im Juli 2021.



Quelle: Xbox PM