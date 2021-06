Alpi – The Soul Sender ist die neue Mangareihe von Carlsen Manga, welche uns in eine fantasievolle Welt der Fabelwesen entführt. Alpi möchte die verfluchten Geister von ihrem Leid erlösen. Was sie dabei auf ihrer Reise erlebt, könnt ihr in diesem neuen Abenteuer nachlesen. Außerdem gibt es noch eine Menge weitere Bänder, die bestehende Geschichten fortführen.

Weitere Highlights im Juli

Dr. Stone Reboot: Byakuya

Moriarty The Patriot 1-10 im Sammelschuber

Dead Company Band 1

Gamma Draconis

Shiver – Meisterhafte Horrorgeschichten

Moriarty The Patriot Band 10

Boruto – Naruto Next Generatopn Band 11

Dragon Ball Massiv Band 12 unsere Review zur Reihe

Edens Zero Band 10

Seven Deadly Sins Band 38

Ghostly Things Band 2

Die Schokohexe Band 18

Rosen Blood Band 2 unsere Review zu Band 1

I Hear The Sunspot – Limit Band 3

> Mehr aus unserer Manga-Ecke.

Vergesst auch nicht die gratis Manga Preview und die Boys Love Vorschau Fujoshi Files im Buchhandel eures Vertrauens mitzunehmen.

Trailer zu Alpi – The Soul Sender.