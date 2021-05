Zum neuen Spiel Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground sind nun neue Videos von Focus Home Interactive veröffentlicht worden. Sie thematisieren die einzelnen Fraktionen und ihre Stärken.

Stormcast Eternals

Die Stormcast Eternals sind Menschen, welche vom Gottkönig Sigmar neu geschmiedet wurden. Nun kämpfen sie mit starkem Glauben gegen die Horden des Chaos. Mit starken Kräften und schweren Waffen gehen sie gegen ihre Feinde an. Auch mit Drachen reiten sie in den Kampf. Dazu sind sie auf gute Verteidigung, starke Magie und brutale Attacken aus großer Entfernung spezialisiert.

Nighthaunt

Die Nighthaunt sind gekommen um den Fraktionen ihr Land und ihre Seelen zu rauben. Sie selber sind schon Tod und zehren von den Lebenden. Auch besitzen sie starke Auren welche Rüstung und Moral um sich herum schwächen können. Zudem können sie Gegner manipulieren und ihre Einheiten direkt vor dem Feind auftauchen lassen.

Maggotkin

Die Maggotkin tragen die Pestilenz vom Gott Nurgle in sich, um die ganze Welt zu verpesten und die anderen Fraktionen zu infizieren. Sie gehen sowohl auf Masse mit vielen kleinen Schwärmen von Einheiten als auch mit Monstrositäten in den Kampf. Sie korrumpieren das Spielfeld um so stärker zu werden und ihre Effekte zu steigern. Wenn sie genug Kraft bekommen, können sie starke Dämonen beschwören und so das Spiel zu ihren Gunsten drehen.

