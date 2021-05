Warhammer: Age of Sigmar: Storm Ground kommt bald raus

Zum neuen Spiel Age of Sigmar: Storm Ground wurde nun ein umfassender Trailer von Gasket Games und Focus Home Interactive veröffentlicht. Das Spiel wird am 27. Mai veröffentlicht und zeigt uns nun was es kann. Hier sehen wir wie man das Spiel spielt bis hin zu freischaltbaren Skins in einer eingebauten Kampagne.

Das Spiel Age of Sigmar: Storm Ground wird ein rundenbasiertes Strategie-Actionspiel im Universum von Warhammer: Age of Sigmar und besitzt drei spielbare Fraktionen. Man spielt auf einem hexagonalem Feld im Skirmishstil, wobei jede Fraktion ihre eigenen Spezialisierten Einheiten und Fähigkeiten besitzt. Gespielt kann frei mit Spielern oder dem CPU sowie einer Kampagne, welche euch neue Sachen für eure Fraktionen freispielen lässt. Auch weitere Details zeigt uns der Trailer.

