Shadow Warrior 3 – Neues Video

Die knallharte und nicht weniger bunte Brutalo-Action in Shadow Warrior 3 wurde mit einem neuen Video zelebriert. Und dabei geht es, wie man es von der Spieleserie gewohnt ist, wenig zimperlich zu.

An der Entwicklung von Shadow Warrior 3 sind die Macher der Flying Wild Hog Studios beteiligt. In puncto übertriebener Darstellung haben die Jungs und Mädels bekanntlich bereits eine Menge Erfahrung sammeln können. Dennoch bleibt man uns bis heute ein konkretes Datum für die Veröffentlichung schuldig. Fest steht nur: Irgendwann in diesem Jahr wird der dritte Teil für PC und Konsolen an den Start gehen.

Das Video ermöglicht einen Blick in das neue Gebirgslevel. Außerdem zeigt er den neuen Gegner Gassy Obariyon und die neue Waffe, die kurzzeitig genutzt werden kann. Und der Name ist Programm, denn die Prachtwumme nennt sich Double Trouble Minigun. Das Video präsentiert auch eines der Schlüsselfeatures des Spiels: Umgebungsfallen, die aktiviert werden können und mit dem richtigen Timing ganze Gegnergruppen auslöschen.

Story des Spiels

Shadow Warrior 3 präsentiert Lo Wang und seinen ehemaligen Arbeitgeber Orochi Zilla. Gemeinsam begeben sie sich auf die spannende Mission, einen uralten Drachen einzufangen, den sie zuvor unfreiwillig aus seinem ewigen Gefängnis befreit haben. Bewaffnet mit einer gnadenlosen Mischung aus Klingen und Kugeln muss Lo Wang bislang unerforschte Teile der Welt durchqueren, um die dunkle Bestie aufzuspüren und die Apokalypse noch einmal zurückzudrängen. Alles, was er dazu braucht, ist die Maske eines toten Gottes, ein Drachenei, einen Hauch von Magie und genug Feuerkraft um die eindringenden Shadowlands niederzumähen.

