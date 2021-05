PC Gaming bei Xbox in 2021

Microsoft investiert weiterhin in das PC Gaming Ökosystem und unterstützt sowohl Entwicklern als auch die Community. In diesem Rahmen erwarten euch Neuigkeiten zu Halo Infinite, Updates rund um die Beteiligung von Entwicklern an Verkäufen aus dem Microsoft Store sowie Ausblicke auf die PC Gaming-Strategie von Xbox. Alle Details findet ihr im umfassenden Blogpost von Matt Booty auf Xbox Wire DACH nach.

PC Gaming bei Xbox

In den letzten 18 Monaten veröffentlichte Microsoft spannende PC-Titel, darunter Age of Empires II: Definitive Edition, Age of Empires III: Definitve Edition, Gears Tactics, Wasteland 3, Minecraft Dungeons und den Microsoft Flight Simulator. In diesem Jahr warten mit Age of Empires IV und Halo Infinite zwei weitere Fan-Lieblinge auf unsere PCler. Im Rahmen des beständigen PC-Engagements verkündet Microsoft weitere Neuigkeiten und Meilensteine:

Halo Infinite : Cross Play und Cross Progression im Multiplayer sowie eine Vielzahl individueller Grafikoptionen und die Unterstützung von Ultrawider- und Super Ultrawieder-Monitoren.

: Cross Play und Cross Progression im Multiplayer sowie eine Vielzahl individueller Grafikoptionen und die Unterstützung von Ultrawider- und Super Ultrawieder-Monitoren. Halo: The Master Chief Collection verzeichnet 10 Millionen Spieler.

verzeichnet 10 Millionen Spieler. Ab dem 1. August erhöht Xbox die Entwicklerbeteiligung am Netto-Umsatz von PC-Spielen im Microsoft Store von 70 auf 88 Prozent.

> Besucht doch unsere kleine Xbox Ecke.

Im oben verlinkten Blogpost von Matty Booty gibt es spannende Ankündigungen sowie einen Ausblick auf 2021.

Quelle: Xbox PM