[Gewinnspiel] Game2Gether-Verlosung zum Kinostart von Der Vollposten

Checco Zalone hat das, wovon andere nur träumen können: Eine unbefristete Festanstellung in der Landesverwaltung für Jagd und Fischerei. Seine alles andere als arbeitsintensive Position sichert ihm nicht nur Geschenke der vorsprechenden Antragsteller, sondern auch die uneingeschränkte Hingabe seiner Dauerfreundin. Doch dann beschließt die Regierung eine Reform der öffentlichen Verwaltung und Checco wird vor die Wahl gestellt: Kündigung oder Versetzung. Stur klammert er sich an seine ihm heilige Festanstellung. Doch die eiskalte Beamtin Sironi will Checco loswerden und entsendet ihn an immer abgelegenere Orte, sogar weit über die Grenzen Italiens hinaus …

Genüsslich nimmt die freche Culture-Clash-Komödie um den liebenswerten Macho Zalone Beamtentum und kulturelle Klischees auf die Schippe und feiert das italienische Lebensgefühl. In seinem Heimatland ließ DER VOLLPOSTEN selbst Blockbuster wie STAR WARS hinter sich: Fast 10 Millionen Kinozuschauer kamen aus dem Lachen nicht mehr heraus!

Anke Engelke zeigt Bastian Pastewka an, Annette Frier lacht ihn aus, Michael Kessler legt ihn rein – und viele andere Turbulenzen und Unwegsamkeiten gibt es in der neuen, siebten und „beklopptesten“ „Pastewka“-Staffel. Im Oktober 2013 erhielt die Serie nach 2006 bereits zum zweiten Mal den Deutschen Comedypreis als „Beste Comedyserie“ – und Bastian Pastewka wurde als „Bester Schauspieler“ ebenfalls ausgezeichnet. Die SAT.1-Serie wurde bereits mit dem Deutschen Fernsehpreis und der Rose d’Or prämiert. Publikum und Kritik feiern und verehren das zum Kult avancierte Format gleichermaßen seit fast einem Jahrzehnt.

