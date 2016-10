[Gewinnspiel] Game2Gether verlost Urban&Gray-Set zum Kinostart von Affenkönig

Zum Kinostart von Affenkönig am 13.10.2016 habt Ihr die Chance bei uns ein Urban&Gray-Set zu gewinnen! Um am Gewinnspiel teilzunehmen müsst Ihr nur das Formular weiter unten richtig ausfüllen und landet schon im Lostopf.

Wir wünschen viel Glück beim Gewinnspiel und viel Spaß mit Affenkönig!

Lebemann Wolfi (Hans-Jochen Wagner) hat es geschafft: Er ist steinreich und genießt das Leben. Zu seinem 45. Geburtstag lädt er die drei Jugendfreunde auf sein prächtiges Anwesen in Südfrankreich ein. Wie in alten Zeiten will er es mit ihnen mal wieder so richtig wild krachen lassen. Viktor (Samuel Finzi), Ralph (Oliver Korittke) und Martin (Marc Hosemann) folgen dem Ruf, haben aber noch ihre Frauen (Jule Böwe, Jytte-Merle Böhrnsen) und Kinder mit im Gepäck. Bei reichlich Alkohol, gutem Essen und leichtbekleideten Gespielinnen am Swimmingpool schlägt die Wiedersehensfreude schnell um und alte Animositäten und Befindlichkeiten kochen wieder hoch. Die gerade noch so glorifizierte gemeinsame Vergangenheit wird Stück für Stück filetiert und auf dem Altar der Freundschaft zum Opfer dargeboten.

AFFENKÖNIG ist eine Produktion der Port au Prince Film & Kultur Produktion, Jan Krüger und und Oliwood Productions, René Römert in Koproduktion mit SR (Christian Bauer) und in Zusammenarbeit mit ARTE (Barbara Häbe). Gefördert wurde die Produktion vom Deutschen Filmförderfonds, der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien – BKM, der Zürcher Filmstiftung sowie Bundesamt für Kultur BAK.

Gewinnspielpaket

Zu gewinnen gibt es ein Urban&Gray-Set mit mobilem Ladegerät, Flaschenöffner und Quartett.

Bestens ausgerüstet auf einem Ausflug ist man(n) mit dem mobilen Ladegerät ENERGIESCHUB und dem coolen Flaschenöffner in Riffelblechoptik. Mit dem Quartett Männerwirtschaft kommt garantiert keine Langeweile auf: Tiefschwarzes Death Metal-Huhn schlägt arme (Meer-)Sau am Spieß – und tödlicher Kugelfisch schlägt amazonischen Psycho-Drink! 36 kulinarische Leckerbissen überbieten sich in Kuriosität und Nervenkitzel!

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen mit Wohnsitz in Deutschland, Österreich, Liechtenstein und der Schweiz. Angestellte von Game2Gether und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Teilnehmer des Gewinnspiels ist diejenige Person, die die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von Game2Gether den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden.

Teilnahmeschluss:

23. Oktober 2016, 20:00 Uhr