Ratchet & Clank: Rift Apart – 7 Minuten Gameplay für PS5

Ende des Jahres erscheint die neue Konsolengeneration und so langsam dürfen wir uns auf die Launch-Titel einstellen. Im Falle der Playstation 5 wird dies u.A. Ratchet & Clank: Rift Apart sein. Auf der gestern gestarteten Gamescom 2020 wurde ein neues Video veröffentlicht, dass nicht nur wunderschöne Szenen aus dem Spiel zeigt, sondern obendrein auch noch richtig lange dauert.

Abseits der wirklich tollen Grafik scheint es spielerisch kaum Neuerungen zu geben, zumindest sieht man im Video nichts davon. Ob das was Gutes oder eher was Schlechtes ist, mag jeder für sich selbst beantworten. Einzig das Wechseln zwischen unterschiedlichen Dimensionen, das anscheinend on-the-fly funktioniert, sticht hervor. Inhaltlich knüpft das Spiel an den Vorgänger Into the Nexus an.