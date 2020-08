Hammer und Meißel – Die Masons aus Guild Ball

Die Masons aus Guild Ball stellen sich vor.

In unserem heutigem Bericht geht es um die Masons, welche das Schlachtfeld in Guild Ball aufräumen werden. Ein Team, welches auf starke Unterstützung untereinander setzt und sich so einen Vorteil verschafft. Im Gegensatz zu vielen anderen Gilden bieten sie für nahezu jede Spielweise etwas. So kann man sie schon fast als ideale Einstiegsgilde betrachten.

Zuvor bei Game2Gether …

