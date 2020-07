Die Hunters in Guild Ball pirschen sich an!

Die Hunters in Guild Ball stellen sich vor.

Die Hunters in Guild Ball sind eine Gilde und stellen eines der Teams dar, welche in diesem Fußballspiel gegeneinander antreten, um daraus als Sieger hervorzugehen. Wie man es ihrem Namen nach vermuten könnte, wissen sie sich nicht nur im Nahkampf zu wehren, sondern auch mit Pfeil und Bogen auf die Jagd zu gehen oder ihre Gegner in Fallen zu locken.

Zuvor bei Game2Gether …

… haben wir euch eine grobe Übersicht und Vorstellung über das Tabletop „Guild Ball“ gegeben. In was für einer Welt es spielt, was es für Mannschaften gibt und einen kleinen Einblick über ein paar erste, wichtige technische Daten. So konntet ihr erstmal erkennen, um was für eine Art Tabletop es sich hierbei handelt. Weiterhin habt ihr auch bereits einen Einblick in die Gilde der Butchers bekommen.

Und jetzt:

Nun, jetzt setzen wir unsere Spielvorstellung mit der nächsten von 18 (!) Gilden fort. Da wir zuletzt im Nahkampf unterwegs waren, soll es diesmal in die andere Richtung gehen: Auch der Fernkampf wird sehr wohl in diesem Spiel abgebildet. Doch nicht nur das zeichnet die Hunter in Guild Ball aus, sondern auch ihre Möglichkeit verschiedenste Spielstile bedienen zu können und so für den Spieler, aber auch den Gegner immer eine Interessante Partie anbieten zu können.