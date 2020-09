Die Brewers aus Guild Ball laden ein!

Die Brewers aus Guild Ball stellen sich vor.

Was erwartet man von einem Haufen schottisch ausschauender, mit Bierkrügen bewaffneten Typen? Kneipenschlägereien. Und Jungs und Mädels, genau das bekommen wir mit den Brewers in Guild Ball geliefert. Sie können was einstecken und legst du dich mit einem an, dann bekommst du von allen eine auf die F…. Zwölf. Ihr könnt ein super Teamplay erwarten, welches sowohl für den Nahkampf geeignet ist, aber die durchaus auch wissen, was man mit dem Ball so anfangen kann.

Zuvor bei Game2Gether:

Wir haben euch bereits über einige Gilden einen Einblick gegeben. Nun nähern wir uns langsam dem Ende. Nein, ich habe nicht zu viel getrunken. Ich meine das Ende der großen Hauptgilden! Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, was damit gemeint ist, dann könnt ihr das in unserem Intro-Artikel nachlesen. Dort findet ihr einige grundlegenden Informationen, ebenso wie eine Übersicht über alle Gilden. Die bereits vorgestellten sind als Link verknüpft und so könnt ihr schneller Informationen bekommen. Egal ob Nahkampf, Fernkampf, Fußball, Kontrolle oder Mixes: Für jeden gibt es eine passende Fraktion!

Was macht die Brewers in Guild Ball aus?

Die Brewer sind stark auf Teamwork ausgelegt. Nicht so kompliziert wie die Farmers, sondern eher auf eine direkte Weise. Ein einzelner Brewer kann euch nerven, aber es ist das Team und ihr Setup, wovor ihr Angst haben solltet. KD bringt quasi jeder mit sich und die meisten Gegenangriffe könnten euren eigenen Angriff schnell zum erliegen bringen, wenn ihr nicht aufpasst. Und da sie fast alle mit einem Heroic ausgestattet sind, solltet ihr die INF genau im Auge behalten.

Genau diese Stärke, sich gegenseitig zu buffen und den Gegner weich zu klopfen ist aber auch ihre Schwäche. Denn das setzt eine gewisse Situation und Reihenfolge voraus. Haut das nicht hin, dann kann es fix in die andere Richtung tendieren. Ihre Mechanik mit den Biertoken erlaubt es ihnen schnell extra Schaden rauszuholen und das bei kleinen Playbooks mit großen TAC Werten. Ressourcen sind das große Schlagwort, denn das wird neben der Reichweite euer limitierende Faktor sein – und euch den Plan diktieren.