Die Bauernschläue der Farmers in Guild Ball

Die Farmers aus Guild Ball stellen sich vor.

Die Farmers sind ein Team, welches eine etwas symbiotischere Spielweise in Guild Ball fordert. Sie haben einige sehr interessante Tools, welche in anderen Fraktionen nicht so häufig vorkommen. Das liegt zum Teil an ihrer speziellen Gildenfähigkeit Harvest Markers (HM) zu platzieren und für ihr Team zu nutzen. Ihre größte Stärke ist dabei auch ihre größte Stärke: Das Zusammenspiel, was sie nicht gerade zu einer angenehmen Anfängergilde macht.

Zuvor bei Game2Gether…

…haben wir euch einige verschiedene Teams vorgestellt. Angefangen von echten Prüglern, zu flinken Fußballern, hin zu Gilden, welche lieber auf Distanz bleiben. In unserer Übersicht könnt ihr euch einen schnellen Überblick verschaffen und euch über die verschiedenen Gilden informieren.