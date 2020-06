Die 40k Starterbox zur 9th Edition

Und diese Woche wollen die Previews zu Warhammer 40k einfach nicht enden! Die neue 40k Starterbox zur 9th Edition wird präsentiert! Schaut euch mit uns den Live Stream morgen auf Twitch um 1500 Uhr an, oder lest hier die Zusammenfassung! Das Update wird morgen direkt während des Streams mit eingearbeitet. Hier schon mal ein kleiner Teaser zum Appetit holen!

Update 1450:

Adam Troke und Eddie Eccles führen uns durch die heutige Vorstellung. Sie sagen auch ganz klar, dass die Necrons der große Feind und Handlungsschwerpunkt für die 9th Edition sein wird. Zum Appetit holen gab es auch gleich mal ein schönes Artwork, welches einen Ultra Marine und die Necrons zeigt.

Update 1500:

Um die neue Box auch angemessen in Szene zu setzen, gab es auch gleich mal einen neuen Trailer mit Cutscenes von einem Tisch, welcher die neuen Modelle zeigt. „Indomitus“ ist der Name der neuen Starterbox und liefert einen Anfang, für 2 Spieler, die neu in das Spiel einsteigen wollen. Ebenso natürlich für all die, die sich erweitern oder Ergänzung besorgen wollen.

Neben einem großen Poster, vermutlich DIN A3 Größe, haben wir auch das neue Regelbuch mit 370 Seiten. Transfer Sheets und eine Box-Regelwerk für spezifische Szenarien gibt es natürlich ebenso.

Update 1515:

Sprues sind natürlich einige in der Box! Da haben wir Space Marine Captain und Lieutenant, Intercessors und einen Chaplain. Auch die neuen Biker und die neue Nahkampfeinheit „Bladeguard Veterans“ mit dem Judicar wurde gezeigt. Ein Bladeguard Ancient bildet mit den Assault Intercessors das Ende der Nahkampfunterstützung in dieser Box und Eredicators Runden das Bild dann ab.

Und zum weiteren Appetit holen, hier noch ein Video für die Space Marines:

Update 1525:

Da die Necrons seit Jahren kein richtiges Update bekommen haben, geht es gleich mit ihnen im Detail los. Diverse Bilder, welche die neuen Necrons im Detail zeigen flattern im schnellen Wechsel über den Monitor. Pete Foley unterstützt dabei, um etwas mehr Einblick in die neuen Einheiten zu geben.

Ganz klar wurde noch gesagt: Es ist KEINE klassische Starterbox, sondern eher eine Ergänzung für jemanden, der Bereits spielt. Das wird begründet, indem man keine Würfel, Maßbänder und ähnliches hinzugelegt hat. Es geht also eher in Richtung Ergänzung / Erweiterung für bestehen Spieler, um den Übergang zu der 9th Edition zu erleichtern. Nun noch ein Video für die Necrons:

Update 1530:

Jes Goodwin, ein Urgestein der Space Marine Artists, erzählt uns nun etwas über die neuen Space Marines und die Gedanken hinter dem Konzept und Stil der Primaris. Die Rückkehr zu dem eher „ritterlichem“ Stil war schon vor einiger Zeit geplant und war kein spontaner Gedanke.

Die Marines haben bewusst keine eindeutigen Markierungen auf der Rüstung, so dass sie für jedes Chapter adaptiert werden können, wenn gleich sie hier als Ultra Marines dargestellt werden. Aber auch für einen Dark Angel Spieler oder als Blood Angels können sie beeindruckend in die Schlacht ziehen.

Outrider sind die Primaris Version der Space Marine Biker. Die Verbindung zwischen einigen neuen und alten Elementen ist, was Goodwin im Hinterkopf gehabt haben soll.

Der neue Space Marine Primaris Captain ist eine wahre Augenweide! Ich freue mich zwar auf die Necrons, aber das muss man hier einfach neidlos zugeben. Die Menge an Details, die Ausstrahlung, Erhabenheit, Gewalt, Macht, Kraft … ja, so stellt man sich die „Übermenschen“, die „Engel des Todes“ vor.

