Nach dem Debakel um Crysis Remastered vor einigen Wochen, das mit einem Trailer-Leak anfing und mit einer etwas schwächeren Switch-Version des Titels weiterging, gibt es nun wieder ein Lebenszeichen.

Über den Twitter-Account von Crysis wurde ein neuer Tweet veröffentlicht:

Raptor Team, prepare for landing!

The wait is almost over, and we promise it will be worth it!

Please stand-by for further intel.

Download your briefing wallpaper with our brand new remastered 8K Nanosuit – https://t.co/C61STjqNKE#StayTuned pic.twitter.com/kd7JwRUmvs

— Crysis (@Crysis) August 14, 2020