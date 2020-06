Crash Bandicoot 4 – Ankündigung samt Trailer

Activision hat die Katze oder besser gesagt den Fuchs aus dem Sack gelassen. Crash Bandicoot 4: It’s About Time wurde endlich offiziell angekündigt! Und das gleich mit einem fixen Releasedatum und einem ersten Trailer.

Der Name macht dem Spiel wirklich alle Ehre, denn es wurde nun wirklich mal Zeit, dass Crash Bandicoot 4 erscheint. Am 2. Oktober diesen Jahres soll das Spiel dann verfügbar sein. Momentan ist eine Veröffentlichung für Playstation 4 und Xbox One fix, für andere Systeme hüllt man sich noch im Mantel des Schweigens.

Activision sagt über das Spiel:

„Crash entspannt sich und erforscht seine Insel zu seiner Zeit im Jahr 1998, als er in einer Höhle, Lani-Loli, auf eine versteckte geheimnisvolle Maske stößt. Die Maske ist eine der Quantum-Masken und kennt anscheinend Aku-Aku, Crash’s Maskenfreund! Als die Quantenmasken zurückkehren und ein Quantenspalt in der Nähe unserer Helden auftaucht, entschließen sie sich dazu, mutig in andere Zeiten und Dimensionen vorzudringen, um den Verantwortlichen aufzuhalten.

Ab dem 2. Oktober 2020 kannst du mit Crash, Coco und ihren Freunden die Grenzen von Raum und Zeit überwinden, um Neo Cortex, Dr. N. Tropy und andere heimtückische Fieslinge aufzuhalten, bevor sie nicht nur die Welt, sondern das gesamte Multiversum an sich reißen.“



