Adventskalender 2020 – Tag 1

Willkommen zu unserem Anfang einer langen Reihe von Gewinnspielen und großartiger Preise. Wie jedes Jahr verbirgt sich hinter jeder Tür unseres Adventskalenders eine tolle Überraschung. Egal ob Unterhaltung oder Hardware. Den Anfang macht mit Türchen Nummer 1 der italienische Klempner und sein RC-Kart in dem Augmented-Reality Videospiel Mario Kart Live: Home Circuit. Dieser Nintendo Switch Titel kam erst Mitte Oktober 2020 auf dem Markt und bietet euch die Gelegenheit euer Wohnzimmer in eine Kartbahn zu verwandeln und eurer Kreativität beim Streckenbau freien Lauf zu lassen.

#Werbung – Dieser Preis wurde uns freundlicherweise von Nintendo zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Über Mario Kart Live: Home Circuit

Mario Kart Live: Home Circuit verknüpft Mario Kart Feeling mit Augmented Reality. Auf dem ferngesteuerten Modellkart ist eine Kamera installiert, welche euch das Gefühl vermittelt selbst hinter dem Lenkrad zu sitzen und durch das Wohnzimmer zu fahren. Dabei tretet ihr immer gegen die Koopalinge an oder mit bis zu drei Freunden, die jeweils ein Kart und eine Nintendo Switch zum Mitfahren benötigen. Die Software ist kostenlos im eShop verfügbar. Zum Spielen braucht es lediglich ein Kart (Mario oder Luigi) und 4 Tore, die im Set für 120 Euro (UVP) enthalten sind. In der Zeit, in der dieser Artikel zustande kam, waren die Sets Mario und Luigi aktuell vergriffen.

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist, wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 02.01.2021, 23:59 Uhr