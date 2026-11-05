Was können moderne Games vom Design klassischer Spiele lernen?

Höhere Auflösungen, Raytracing, riesige Open Worlds und immer komplexere Spielsysteme: Videospiele haben sich in den vergangenen Jahrzehnten technisch enorm weiterentwickelt. Während moderne Blockbuster mit beeindruckender Grafik und filmreifen Inszenierungen begeistern, zeigen zahlreiche Klassiker, dass ein gutes Spielerlebnis nicht zwangsläufig von technischer Leistung abhängt.

Manchmal reichen wenige Tasten, eine durchdachte Spielmechanik und clever gestaltete Level aus, um Spieler über Stunden zu fesseln. Genau darin liegt eine der größten Stärken vieler älterer Videospiele.

Titel wie DOOM, Super Mario Bros., Tetris oder Half-Life haben nicht nur ganze Genres geprägt, sondern auch grundlegende Prinzipien des Game-Designs etabliert, die bis heute relevant sind.

Dabei geht es keineswegs darum, moderne Spiele grundsätzlich schlechter darzustellen. Vielmehr lohnt sich ein Blick darauf, welche Designentscheidungen damals besonders gut funktionierten und warum einige davon auch heutigen Entwicklern als Inspiration dienen können.

Klassische Games zeigen, worauf es beim Gameplay ankommt

Ein Blick auf die Geschichte der Videospiele zeigt, dass technische Einschränkungen häufig zu besonders kreativen Lösungen geführt haben. Entwickler mussten mit begrenztem Arbeitsspeicher, geringer Rechenleistung und einfachen Eingabegeräten auskommen.

Statt immer neue Systeme hinzuzufügen, konzentrierten sich viele Spiele deshalb auf wenige, dafür möglichst gut funktionierende Mechaniken.

Ein hervorragendes Beispiel dafür ist Super Mario Bros. aus dem Jahr 1985. Bereits der erste Level demonstriert, wie durchdachtes Game-Design funktioniert.

Ohne umfangreiches Tutorial lernen Spieler innerhalb weniger Sekunden die grundlegenden Regeln. Sie bewegen Mario nach rechts, springen über Hindernisse, entdecken Power-ups und erkennen, welche Gegner gefährlich sind.

Das Spiel vermittelt seine Mechaniken hauptsächlich durch das Leveldesign selbst. Hindernisse werden zunächst einzeln eingeführt und anschließend in zunehmend anspruchsvolleren Kombinationen eingesetzt.

Der Spieler lernt durch Ausprobieren, nicht durch endlose Texteinblendungen.

Ein anderes Beispiel ist DOOM aus dem Jahr 1993. Der legendäre Ego-Shooter von id Software verzichtete auf komplexe Fähigkeitenbäume, umfangreiche Dialogsysteme oder aufwendige Zwischensequenzen.

Stattdessen standen schnelle Bewegung, präzises Schießen und das Erkunden verschachtelter Level im Mittelpunkt.

Besonders bemerkenswert ist, wie das Spiel seine Gegner gestaltet. Unterschiedliche Angriffsmuster, Geschwindigkeiten und Verhaltensweisen sorgen dafür, dass Spieler ständig Entscheidungen treffen müssen.

Ein langsamer Gegner mit einem starken Fernkampfangriff erfordert eine andere Herangehensweise als ein schneller Nahkämpfer. Diese Unterschiede sind unmittelbar erkennbar und beeinflussen das Gameplay.

Auch Tetris demonstriert eindrucksvoll, wie viel Spieltiefe aus einer vergleichsweise einfachen Grundidee entstehen kann.

Die Regeln sind innerhalb weniger Minuten verstanden. Dennoch erfordert das Spiel mit zunehmender Geschwindigkeit immer mehr Konzentration, räumliches Denken und schnelle Entscheidungen.

Genau dieses Prinzip wird im Game-Design häufig als „Easy to Learn, Hard to Master“ bezeichnet.

Moderne Entwickler können daraus eine wichtige Erkenntnis ziehen: Ein Spiel benötigt nicht zwangsläufig zahlreiche Mechaniken, um langfristig interessant zu bleiben. Entscheidend ist, wie gut die vorhandenen Systeme miteinander funktionieren.

Was Retro-Remaster über gutes Game-Design verraten

Besonders interessant wird der Vergleich zwischen klassischen und modernen Spielen, wenn Entwickler ältere Titel neu veröffentlichen.

Remaster und Remakes stehen dabei vor einer schwierigen Aufgabe. Einerseits sollen sie das ursprüngliche Spielerlebnis bewahren, andererseits müssen sie den Erwartungen heutiger Spieler gerecht werden.

Ein gelungenes Beispiel ist Tomb Raider I–III Remastered.

Die Neuauflage der ersten drei Abenteuer von Lara Croft ermöglicht es, zwischen der ursprünglichen und einer modernisierten Grafikdarstellung zu wechseln.

Auch bei der Steuerung haben Spieler die Wahl zwischen dem klassischen System und einer moderneren Variante.

Gerade diese Entscheidung zeigt, wie unterschiedlich sich ein Spiel durch vergleichsweise kleine Anpassungen anfühlen kann.

Die ursprüngliche Steuerung verlangte präzise Bewegungen und eine bewusste Einschätzung von Entfernungen. Moderne Steuerungskonzepte setzen dagegen stärker auf unmittelbare Reaktionen und eine intuitivere Bedienung.

Beide Ansätze haben ihre Berechtigung.

Ähnlich interessant ist Quake, dessen überarbeitete Veröffentlichung den Klassiker mit technischen Verbesserungen und zusätzlichen Inhalten für eine neue Generation zugänglich gemacht hat.

Trotz modernerer Präsentation bleibt das zentrale Gameplay erhalten: hohe Bewegungsgeschwindigkeit, anspruchsvolle Kämpfe und Level, die zum Erkunden einladen.

Auch Half-Life zeigt, wie zeitlos bestimmte Designideen sein können.

Der Shooter aus dem Jahr 1998 setzte neue Maßstäbe bei der Verbindung von Handlung und Gameplay. Anstatt die Geschichte ausschließlich über Zwischensequenzen zu erzählen, erleben Spieler zahlreiche Ereignisse direkt aus der Perspektive von Gordon Freeman.

Diese Form des Storytellings beeinflusst Videospiele bis heute.

Wer solche Klassiker selbst ausprobieren möchte, muss dafür nicht zwangsläufig alte Hardware besitzen. Viele einflussreiche PC-Spiele sind mittlerweile in digitaler Form erhältlich, teilweise sogar in technisch überarbeiteten Versionen.

Auf digitalen Marktplätzen lassen sich entsprechende Angebote vergleichen. Wer beispielsweise günstige Steam Keys auf Eneba kaufen möchte, findet dort verschiedene PC-Spiele und Angebote für die Steam-Plattform. Vor dem Kauf sollte allerdings geprüft werden, ob der jeweilige Key zur eigenen Region und zum entsprechenden Benutzerkonto passt.

Gerade bei Klassikern lohnt es sich außerdem, auf die genaue Version zu achten. Nicht jede Neuveröffentlichung bietet dieselben Inhalte, technischen Verbesserungen oder Steuerungsoptionen.

Was können moderne Entwickler daraus lernen?

Vor allem, dass technische Verbesserungen nicht automatisch ein besseres Spielerlebnis garantieren.

Ein Remaster kann von einer höheren Auflösung, verbesserten Texturen und einer zeitgemäßen Steuerung profitieren. Werden jedoch grundlegende Mechaniken verändert, kann dabei auch ein Teil der ursprünglichen Spielidentität verloren gehen.

Das bedeutet allerdings nicht, dass ältere Designentscheidungen grundsätzlich erhalten bleiben sollten.

Viele klassische Videospiele litten unter unübersichtlichen Menüs, unkomfortablen Speichersystemen oder unnötig komplizierten Bedienkonzepten. Auch Barrierefreiheit spielte damals eine deutlich geringere Rolle als heute.

Moderne Spiele haben in diesen Bereichen wichtige Fortschritte gemacht.

Die eigentliche Herausforderung besteht deshalb darin, die Stärken klassischer Spielmechaniken mit den Komfortfunktionen moderner Spieleentwicklung zu verbinden.

Ein gutes Beispiel dafür ist die Gestaltung von Tutorials.

Während ältere Spiele ihre Regeln häufig direkt durch das Gameplay vermittelten, unterbrechen moderne Titel den Spielfluss teilweise mit längeren Erklärungen und zahlreichen Hinweisen.

Natürlich sind solche Hilfestellungen bei komplexen Systemen sinnvoll. Allerdings kann ein clever gestalteter Einstieg viele Funktionen vermitteln, ohne den Spieler ständig aus dem Geschehen herauszureißen.

Auch beim Leveldesign lohnt sich ein Blick zurück.

Klassische Shooter wie DOOM oder Quake nutzten verschachtelte Räume, versteckte Bereiche und unterschiedliche Höhenebenen, um Spieler zum Erkunden zu motivieren.

Moderne Open-World-Spiele bieten zwar erheblich größere Spielwelten, doch Größe allein garantiert noch keine interessante Umgebung.

Ein kleiner, sorgfältig gestalteter Level kann spielerisch abwechslungsreicher sein als eine riesige Karte, deren Aktivitäten sich ständig wiederholen.

Ähnliches gilt für Belohnungssysteme. Nicht jede Aktion benötigt Erfahrungspunkte, freischaltbare Gegenstände oder eine Fortschrittsanzeige.

Manchmal ist das Erfolgserlebnis selbst bereits Belohnung genug: ein schwieriger Bosskampf, eine entdeckte Abkürzung oder ein Level, den man nach zahlreichen Versuchen endlich gemeistert hat.

Gerade deshalb erleben klassische Spielprinzipien auch heute immer wieder ein Comeback.

Viele Indie-Entwickler orientieren sich bewusst an Retro-Games und kombinieren deren Mechaniken mit moderner Technik. Ob klassische Jump ’n’ Runs, Boomer-Shooter oder anspruchsvolle Actionspiele: Die Begeisterung für unmittelbares Gameplay ist keineswegs verschwunden.

Die besten Ideen altern eben nicht zwangsläufig mit ihrer Grafik.

Moderne Games müssen deshalb nicht auf technische Innovationen verzichten, um von ihren Vorgängern zu lernen. Vielmehr können sie davon profitieren, grundlegende Spielmechaniken wieder stärker in den Mittelpunkt zu stellen.

Denn letztlich entscheidet nicht die Anzahl der Features über die Qualität eines Spiels, sondern wie viel Freude sie beim Spielen bereiten.

Und genau darin liegt die vielleicht wichtigste Lektion der Gaming-Klassiker: Ein wirklich gutes Spiel braucht nicht unbedingt mehr Möglichkeiten. Es muss die vorhandenen Möglichkeiten nur richtig nutzen.