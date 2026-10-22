Mit einem umfangreichen Halloween-Update erweitern Mehuman Games und Toplitz Productions das Vampir-Abenteuer Vampires: Bloodlord Rising. Das Update überarbeitet unter anderem das Kampfsystem, ergänzt neue Gegner und erweitert verschiedene Spielmechaniken. Darüber hinaus wurden Performance, Stabilität und Speichernutzung optimiert. Die Entwickler setzen damit ihre Verbesserungen seit dem Early-Access-Start fort.

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Überarbeitetes Kampfsystem und neue Gegner

Ein Schwerpunkt des Halloween-Updates liegt auf dem kombobasierten Nahkampf. Neue aufladbare Angriffe mit erhöhter Reichweite, ein überarbeitetes Konter-System und ein Wutaufbau durch erfolgreiche Treffer sollen die Kämpfe abwechslungsreicher gestalten. Verbessertes Trefferfeedback, überarbeitete Animationen sowie neue Musik und zusätzliche Soundeffekte runden die Änderungen ab.

Mit dem bösen Geist kommt außerdem ein neuer Gegnertyp ins Spiel, der Vampiren das Leben schwer machen soll.

Auch das Blutsaugen wurde überarbeitet. Während des Vorgangs können Spieler nun Angriffe ausführen und Gegner werfen. Zusätzlich lässt sich die Sprint-Mechanik optional mit dem Blutsaugen koppeln.

Neue Funktionen und Bauoptionen

Neben den Kampfänderungen bringt das Update weitere Verbesserungen für die Erkundung und Verwaltung des eigenen Vampirreichs. Eine neue Hotbar erleichtert den Zugriff auf Verbrauchsgegenstände und Arcana-Fähigkeiten. Im Character Creator steht außerdem eine zusätzliche Gesichtsvorgabe zur Verfügung.

Mit der Phiole der Existenz kommt ein neuer Gegenstand hinzu. Beim Schlossbau können Spieler nun Trophäen als zusätzliche Dekorationselemente freischalten, indem sie die jeweils benötigten Rohstoffe sammeln.

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Die wichtigsten Neuerungen im Überblick:

Verbesserter kombobasierter Nahkampf mit aufladbaren Angriffen

Überarbeitetes Konter-System und Wutaufbau durch Treffer

Verbessertes Trefferfeedback, neue Animationen und zusätzliche Kampf-Soundeffekte

Neuer Gegnertyp: böser Geist

Überarbeitetes Blutsaugen mit zusätzlichen Angriffsmöglichkeiten

Neue Hotbar für Verbrauchsgegenstände und Arcana-Fähigkeiten

Zusätzliche Gesichtsvorgabe im Character Creator

Neuer Gegenstand: Phiole der Existenz

Neue Trophäen als Bauoptionen

Optimierungen bei Performance, Stabilität und Speichernutzung

Weitere Updates bis zur Version 1.0 geplant

Mehuman Games und Toplitz Productions wollen auch in den kommenden Monaten weitere Updates veröffentlichen, um das Vampir-Abenteuer auszubauen und die Spielerfahrung weiter zu verfeinern. Die Veröffentlichung der Version 1.0 ist derzeit für 2027 geplant.