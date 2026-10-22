Stage Tour – Setlist Reveal 14 zeigt die nächsten Tracks

Nur noch wenige Wochen müssen wir uns gedulden, bevor Stage Tour, der geistige Nachfolger von Guitar Hero, an den Start geht. Im neusten Setlist Reveal 14 wurden nun die nächsten Tracks genannt, die es ins Spiel geschafft haben.

Lola Montez – Volbeat: Mit treibenden Gitarren und einem Refrain, der geradezu zum Mitsingen einlädt – perfekt, um die gesamte Band einzubinden!

Negative Space – Silverstein: Die kanadische Band prägt die Post-Hardcore-Szene bereits seit über zwei Jahrzehnten und steuert einen Song ihres 2025 erscheinenden Albums „Pink Moon“ zur Setlist bei.

The Heart From Your Hate – Trivium: Lust auf wuchtige Riffs und einen gewaltigen, melodischen Refrain? Dann ist dieser Track von Trivium genau das Richtige. Übrigens verbindet einer der Entwickler der „Stage Tour“ eine ganz persönliche Erinnerung mit diesem Song.

Stage Tour – Steve Ouimette & The Stage Crew: Jede Tour braucht eine Hymne – und dieser eigens für das Spiel komponierte Titel ist dafür wie geschaffen. An vorderster Front steht Steve Ouimette, dessen Arbeit an Guitar Hero III eingefleischten Fans von Rhythmusspielen ein Begriff sein dürfte. Haltet in den kommenden Tagen die Social-Media-Kanäle von „Stage Tour“ im Auge – dort erwartet euch ein ganz besonderer Vorgeschmack auf den Song.

Damit sind nun 65 Songs bekannt, die zum Start von Stage Tour verfügbar sein werden. Ein paar fehlen noch, denn satte 90 Titel sollen es sein. Am 4. November gibt es übrigens den nächsten Reveal.

Die bisherige Tracklist sieht wie folgt aus:

“Bite Me” – Avril Lavigne

“RATATATA” – BABYMETAL & Electric Callboy

“Just Pretend” – Bad Omens

“Blind and Frozen” – Beast in Black

“Red Flag” – Billy Talent

“Pump It” – Black Eyed Peas

“MORE THAN YOU KNOW” – blink-182

“Siren” – Castle Rat

“I Fought the Law” – The Clash

“Just Like Heaven” – The Cure

“I Believe in a Thing Called Love” – The Darkness

“Photograph” – Def Leppard

“Rio” – Duran Duran

“Bad Habits” – Ed Sheeran feat. Bring Me the Horizon

“Get the Funk Out” – Extreme

“Heartbreak Feels So Good” – Fall Out Boy

“Land of Confusion” – Genesis

“Square Hammer” – Ghost

“Mimi’s Delivery Service” – Good Kid

“Airhead” – Honey Revenge

“Grace” – Jeff Buckley

“The Unknowing” – Jfarrari

“Jane!” – The Long Faces

“The End” – Mammoth

“The Motherload” – Mastodon

“Tornado of Souls” – Megadeth

“Lux Æterna” – Metallica

“Kickstart My Heart” – Mötley Crüe

“Starlight” – Muse

“ballad of a homeschooled girl” – Olivia Rodrigo

“Do Me Like That” – The Paradox

“For a Pessimist, I’m Pretty Optimistic” – Paramore

“Just” – Radiohead

“Dani California” – Red Hot Chili Peppers

“Broken Dreams, Inc.” – Rise Against

“In the Stars” – The Rolling Stones

“Psychosocial” – Slipknot

“All Star” – Smash Mouth

“In the Meantime” – Spacehog

“Terminator Oscillator” – Static-X

“…Baby One More Time” – Tenacious D

“Shut Up and Dance” – Walk the Moon

“Island in the Sun” – Weezer

“Teenage Dirtbag” – Wheatus

“Sharp Dressed Man” – ZZ Top

„Parklife“ – Blur

„Night Witches“ – Sabaton

„When Worlds Collide“ – Powerman 5000

„Do Me a Favor“ – The Bites

„Limbo Man“ – The Dust Coda

„Raised on Rock N Roll“ – The Karma Effect

„Metalingus“ – Alter Bridge

„Fire“ – Kasabian

“You Wanted War” – Sum 41

“Lola Montez” – Volbeat

“Negative Space” – Silverstein

“The Heart From Your Hate” – Trivium

“Stage Tour” – Steve Ouimette & The Stage Crew

Stage Tour erscheint am 10. Dezember 2026 für PC, Playstation 5 und Xbox Series.

→ offizielle Webseite von Stage Tour