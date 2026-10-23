NACON hat mit dem REVOLUTION PRO X – SE einen neuen, offiziell von Xbox lizenzierten Controller vorgestellt. Das kabellose Gamepad richtet sich vor allem an wettkampforientierte Spieler und kombiniert Hall-Effekt-Joysticks, Mikroschalter und eine einstellbare Widerstandskraft der Analogsticks. Vorbestellungen sind ab sofort möglich, die europaweite Markteinführung ist für den 30. Oktober 2026 geplant.

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Einstellbarer Joystick-Widerstand für präzise Steuerung

Der REVOLUTION PRO X – SE wurde für kompetitive Spiele entwickelt, darunter First- und Third-Person-Shooter, Rennspiele und Extraction-Shooter. Er lässt sich auf PC, Xbox Series X|S, Xbox One und Smart-TVs einsetzen. Ziel ist es, die Steuerung möglichst genau an den eigenen Spielstil anzupassen.

Eine Besonderheit ist der integrierte Steuerring, über den sich die mechanische Spannung der Joysticks mit einer einzigen Fingerbewegung verändern lässt. Je nach Spielsituation können Spieler damit schnelle Bewegungen oder eine möglichst präzise Zielsteuerung priorisieren.

Hall-Effekt-Technologie und Mikroschalter

Bei den Analogsticks setzt NACON auf Hall-Effekt-Technologie. Ergänzt wird die Ausstattung durch Tasten und Instant-Trigger mit Mikroschaltern, die eine schnelle Reaktion ermöglichen sollen. Zwei programmierbare Shortcut-Tasten auf der Rückseite bieten zusätzliche Möglichkeiten, die Steuerung individuell anzupassen.

Auch PC-Spieler sollen von einer besonders schnellen Signalübertragung profitieren. Im kabelgebundenen Betrieb erreicht der Controller laut NACON eine Abtastrate von 1.000 Hz. Die angegebene Latenz beträgt dabei eine Millisekunde.

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Minimalistisches Design mit Hell-is-Us-Einflüssen

Optisch setzt der REVOLUTION PRO X – SE auf ein minimalistisches Design, das vom Grafikstil des Spiels Hell is Us inspiriert wurde. Damit verbindet NACON die auf kompetitives Gaming ausgelegte Ausstattung mit einer eigenständigen Gestaltung.

Yannick Allaert, Leiter der Zubehörsparte bei NACON, erklärt, dass der Controller leistungsfähige Technologien wie einstellbare Joystick-Empfindlichkeit, Hall-Effekt-Sensoren und Mikroschalter zu einem wettbewerbsfähigen Preis zusammenbringen soll.

Preis und Verfügbarkeit

Der NACON REVOLUTION PRO X – SE kann ab sofort vorbestellt werden. Die europaweite Verfügbarkeit beginnt am 30. Oktober 2026. Einen Preis nennt die vorliegende Pressemitteilung nicht.