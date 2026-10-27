Minecraft ist ab sofort für die Nintendo Switch 2 verfügbar. Die neue Version des Sandbox-Klassikers bietet verbesserte Grafik durch Vibrant Visuals, das exklusive Super Mario Mash-Up Pack und drei digitale Editionen mit unterschiedlichen Zusatzinhalten. Wer Minecraft bereits digital auf der ersten Nintendo Switch besitzt, kann zudem von einem zeitlich begrenzten Upgrade-Angebot profitieren.

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Minecraft mit verbesserter Grafik auf der Nintendo Switch 2

Die Nintendo-Switch-2-Version von Minecraft unterstützt Vibrant Visuals. Die grafische Überarbeitung verbessert unter anderem die gerichtete Beleuchtung, volumetrischen Nebel und dynamische Schatten. Auch kompatible Inhalte aus dem Minecraft Marketplace profitieren von den visuellen Verbesserungen.

Damit erhält die Klötzchenwelt auf Nintendos neuer Konsole eine optische Aufwertung, ohne das grundlegende Spielprinzip zu verändern. Spieler können ihre Welten erkunden, bauen und gestalten und dabei von den verbesserten visuellen Effekten profitieren.

Super Mario Mash-Up Pack in allen Editionen enthalten

Ein besonderes Extra ist das exklusive Super Mario Mash-Up Pack, das für die Nintendo-Switch-2-Version aktualisiert wurde und ebenfalls von Vibrant Visuals profitiert. Es enthält bekannte Schauplätze aus dem Mario-Universum, 15 Musikstücke und 40 Charakter-Skins, die von der beliebten Nintendo-Reihe inspiriert sind.

Das Paket ist in allen Editionen enthalten. Spieler können die zusätzlichen Inhalte über den Marketplace beanspruchen und anschließend eine neue Welt im Mario-Stil beginnen.

Drei Editionen mit unterschiedlichen Zusatzinhalten

Minecraft für Nintendo Switch 2 erscheint digital in drei Varianten: Standard Edition, Deluxe Collection und Ultimate Collection. Zusätzlich ist die Standard Edition auch als physische Version im Handel erhältlich.

Edition Zusatzinhalte Standard Edition Minecraft für Nintendo Switch 2 inklusive Vibrant Visuals und Super Mario Mash-Up Pack. Deluxe Collection Hauptspiel, Super Mario Mash-Up Pack, die Add-ons Celebration Food, Rescue Dogs und Plenty O’Blocks, drei exklusive Character-Creator-Items und 700 Minecoins. Ultimate Collection Hauptspiel, Super Mario Mash-Up Pack, die Add-ons Celebration Food, Rescue Dogs, Plenty O’Blocks, Decocraft sowie Waffen + Werkzeuge, fünf exklusive Character-Creator-Items und 1.000 Minecoins.

Zu beachten ist, dass die enthaltenen Minecoins sowie alle in Minecraft auf einem Nintendo-Gerät gekauften Minecoins ausschließlich innerhalb des Nintendo-Ökosystems genutzt werden können.

Kostenloses Upgrade für Besitzer der Switch-Version

Wer Minecraft bereits digital für die erste Nintendo Switch besitzt, kann im Rahmen einer zeitlich begrenzten Aktion auf die neue Version wechseln. Das Upgrade-Angebot läuft vom 27. Oktober 2026 um 9 Uhr Pacific Time bis zum 31. Januar 2027 um 9 Uhr Pacific Time. Somit ist in den meisten Regionen der Wechsel auf die digitale Standard Edition für Nintendo Switch 2 kostenlos. Für die Deluxe Collection und die Ultimate Collection werden vergünstigte Upgrade-Möglichkeiten angeboten. Die Angebote sind über den Nintendo eShop verfügbar.

Auch Besitzer einer physischen Version können während des Aktionszeitraums beim Start von Minecraft auf der Nintendo Switch 2 eine Nachricht im Spiel erhalten. Diese führt zu einem vergünstigten Upgrade auf die digitale Ultimate Collection. Die eigenen Welten von der Nintendo Switch lassen sich übernehmen, sodass Spieler dort weitermachen können, wo sie zuvor aufgehört haben.

Minecraft für Nintendo Switch 2 ist ab sofort verfügbar

Mit der neuen Version verbindet Minecraft die bekannten Sandbox-Spielmechaniken mit einer überarbeiteten Darstellung und zusätzlichen Inhalten aus dem Mario-Universum. Die drei digitalen Editionen bieten unterschiedliche Zusatzpakete, während das zeitlich begrenzte Upgrade-Angebot bisherigen Besitzern den Wechsel auf die Nintendo Switch 2 erleichtert.

Weitere Informationen und die digitalen Editionen gibt es im Nintendo eShop.