LEGOLAND Deutschland: Weihnachtsmann trifft auf Halloween

Einen Monat vor dem Start von WinterWonder LEGOLAND hält die Weihnachtszeit bereits für einen Tag Einzug im LEGOLAND Deutschland Resort. Am Mittwoch, dem 28. Oktober 2026, tauscht der Weihnachtsmann mit der LEGO Hexe und bringt winterliche Stimmung in die Halloween-Kulisse des Freizeitparks. Statt Lebkuchen und Zuckerstangen gibt es allerdings weiterhin gruselige Süßigkeiten.

Winterliche Überraschung zwischen Kürbissen und LEGO Spinnen

Normalerweise begrüßt die LEGO Hexe die Besucher mit ihrer Halloween-Aktion im MINILAND. Am 28. Oktober gönnt sie sich jedoch eine Pause und überlässt dem Weihnachtsmann mit seiner roten Mütze das Feld. Sogar Schneefall zwischen den Halloween-Dekorationen hat die Hexe erlaubt.

Bei den Süßigkeiten bleibt sie allerdings streng: Weihnachtliche Klassiker wie Lebkuchen und Zuckerstangen sind noch tabu. Stattdessen verteilt der Weihnachtsmann saure Würmer, gruselige Augen und blubbernde Brause an die Familien.

Zusätzlich können kleine und große Gäste Schneeflocken fangen und die ungewöhnliche Begegnung zwischen Halloween und Weihnachten auf einem gemeinsamen Erinnerungsfoto festhalten.

Halloween-Spaß noch bis zum 8. November

Auch nach dem Besuch des Weihnachtsmanns bleibt es im LEGOLAND Deutschland zunächst gruselig. Bis zum 8. November können Kinder ihre Eltern im LaBOOrynth auf falsche Fährten locken, mit dem Discodrachen durch bunte Lichteffekte sausen und Erinnerungsfotos mit den frechen LEGO Halloweenfiguren machen.

Damit bietet das Resort weiterhin verschiedene Halloween-Aktivitäten für Familien, bevor die winterliche Saison beginnt.

WinterWonder LEGOLAND startet am 28. November

WinterWonder LEGOLAND findet vom 28. November 2026 bis zum 10. Januar 2027 an ausgewählten Tagen statt. Besucher können sich auf winterliche Erlebnisse und weihnachtliche Atmosphäre im bayerischen Familienfreizeitpark freuen.

Aktuelle Informationen und Angebote gibt es im LEGOLAND-Newsletter sowie auf der offiziellen Website des LEGOLAND Deutschland Resorts.