HoYoverse hat Version 7.2 von Genshin Impact mit dem Titel „Die Stunde der Zerstörung“ angekündigt. Das Update erscheint am 4. November 2026 und erweitert die Spielwelt um eine neue Region im Osten von Snezhnaya. Außerdem erwarten Spieler zwei neue spielbare Figuren, zusätzliche Aufgaben und zeitlich begrenzte Events.

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Eine neue Bedrohung für Teyvat

Die Energie der Nägel des Urteils gerät zunehmend aus dem Gleichgewicht. Gleichzeitig tauchen geheimnisvolle Lichtsäulen auf, die mit einem Phänomen namens „Heiligung der Erde“ in Verbindung stehen. Um der Gefahr entgegenzuwirken, beruft die Zarin Vertreter der sieben Nationen nach Snezhnaya. Neben den Archonten gehört auch Neuvillette zu den wichtigen Figuren der neuen Geschichte.

Wer die Archontenquest innerhalb des vorgegebenen Zeitraums abschließt, kann sich zusätzliche Belohnungen sichern. Dazu gehören Urgestein ×560 sowie Aufstiegsmaterialien für Mitya. Über die „Zaristischen Geheimaufträge“ lassen sich außerdem weitere Belohnungen freischalten, darunter ein neuer Gleiter im Stil von Snezhnaya.

Novokitezhgrad und weitere Gebiete in Snezhnaya

Mit Version 7.2 können Spieler in den Osten von Snezhnaya reisen. Ein Zug führt nach Novokitezhgrad, wo sich unter anderem eine unterirdische Kresnik-Kristallmine befindet. Zu den weiteren neuen Gebieten zählen der Schwingengipfel und Alt-Kitezhgrad, eine Stadt, die von Zar Belyi gegründet wurde.

Die Erkundung bringt auch neue Gefahren mit sich. Spieler treffen auf neue Ureis-Konstrukte und können zwei Elementarschrotflinten einsetzen, um mit dem verunreinigten Kresnik-Kristall umzugehen. Danica ist mit einer Reinigungsmission beschäftigt, während Mitya den Boden in der Nähe der Teplo-Oase untersucht. Darüber hinaus wartet ein gewaltiges Meereswesen als neuer Bossgegner.

Mitya und Valeriy ergänzen das Figurenaufgebot

Mitya: Fünf-Sterne-Figur mit Elektro-Katalysator

Mitya ist eine neue Fünf-Sterne-Figur, die Elektro-Schaden verursacht und einen Katalysator verwendet. Ihre Fähigkeiten verändern die Supraleiter-Reaktion zu Stellar-Supraleiter und können dadurch den Schaden des gesamten Teams erhöhen.

Ihre Elementarfähigkeit lädt Energie auf und verursacht in regelmäßigen Abständen Reaktionsschaden. Wird die Fähigkeit gehalten, kann Mitya mehrere schwere Angriffe ausführen. Ihr Spezialangriff verursacht Elektro-Flächenschaden und stellt Energie wieder her. Zusätzlich verfügt sie über ein Ortungsgerät, mit dem sich versteckte Wege aufdecken lassen. Für die Erkundung können Spieler außerdem eine kosmetische Belohnung freischalten.

Valeriy: Vier-Sterne-Figur mit Elektro-Schwert

Valeriy ist eine neue Vier-Sterne-Figur, die ein Elektro-Schwert führt. Als Major im Amt für Armeetechnik unterstützt er das Team mit Schilden und einem Bonus auf Elektro-Schaden. Besonders gut eignet er sich für Teams, die auf die Stellar-Supraleiter-Reaktion setzen.

Neue Banner und Wiederholungen

Die erste Phase des Updates bringt Mitya und Valeriy erstmals ins Figurenbanner. Zusätzlich kehrt Furina zurück. In der zweiten Phase stehen Wiederholungen von Zibai und Linnea an. Darüber hinaus wird es ein Kollektionsgebet geben, bei dem Spieler ausgewählte Figuren aus Natlan erhalten können.

Neue Events und Belohnungen

Das zeitlich begrenzte Hauptevent führt Spieler in eine Reihe von Rettungs- und Aufklärungsmissionen. Nach dem Fortschritt in der Archontenquest oder über den Schnellstart können sie Soldaten retten, Informationen übermitteln und verschiedene Aufträge erledigen.

Zu den Belohnungen gehören Urgestein, Aufwertungsmaterialien und eine frei wählbare Vier-Sterne-Figur. Auch nach dem Ende des Events können Spieler die zugehörige Karte weiter erkunden. Ergänzend sind eine Rekrutierungsaktion in Snezhnaya und eine Bergbauaktion in Natlan geplant.

Miliastra Wonderland erhält neue Inhalte

Auch Miliastra Wonderland wird mit Version 7.2 erweitert. Eine neue Halle im Maskenball-Stil bietet zusätzliche Gestaltungsmöglichkeiten. Spieler können sich zudem ein kostenloses Vier-Sterne-Look-Set sichern. Weitere Komponenten, Ressourcen und Funktionen zur Bearbeitung von Leveln sollen die kreativen Möglichkeiten ausbauen.

Verfügbarkeit von Genshin Impact Version 7.2

Genshin Impact Version 7.2 „Die Stunde der Zerstörung“ erscheint am 4. November 2026 für PlayStation, Xbox, PC sowie Android und iOS. Cross-Save und Mehrspielerfunktionen werden weiterhin unterstützt.

Die Altersfreigabe liegt auf PS5, Xbox, PC und Google Play bei ESRB T for Teen. Für iOS wird eine Altersfreigabe ab zwölf Jahren angegeben.

Weitere Informationen finden sich auf der offiziellen Website von Genshin Impact.