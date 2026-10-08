Mit dem Ultimate 3E Controller für Xbox bringt 8BitDo einen neuen, offiziell lizenzierten Gaming-Controller auf den Markt. Laut Vertriebspartner Game Outlet Europe ist das Modell ab sofort in Großbritannien und Europa erhältlich. Der Controller richtet sich insbesondere an ambitionierte und kompetitive Spieler und bietet austauschbare Tastenmodule, TMR-basierte Analogsticks, Hall-Effekt-Trigger sowie umfangreiche Software-Anpassungsmöglichkeiten.

Modularer Controller mit austauschbaren Komponenten

Eine Besonderheit des 8BitDo Ultimate 3E ist die umfangreiche Individualisierung. Mehrere austauschbare Komponenten gehören zum Lieferumfang und ermöglichen es, die Haptik und Steuerung an den eigenen Spielstil anzupassen. Bei den ABXY-Tasten stehen zwei unterschiedliche Module zur Verfügung: eine Variante mit Silikontasten und eine Version mit Mikroschaltern. Damit können Spieler zwischen einem weicheren und einem deutlicher spürbaren Druckpunkt wählen.

Auch beim Steuerkreuz gibt es Alternativen. Neben einem klassischen Steuerkreuz gehört eine weitere Variante dazu, die flüssigere Richtungswechsel ermöglichen soll. Für die Analogsticks liefert 8BitDo zwei Standardsticks mit. Ergänzend stehen zwei höhere Thumbsticks, ein Modell mit dickem Hals und eine Kuppelvariante zur Verfügung. Die Komponenten lassen sich bei Bedarf austauschen.

Das neue Gehäusedesign bietet einen breiteren Griffwinkel. Silikonbeschichtete Seitengriffe sollen zudem für einen sicheren Halt bei intensiven Spielsitzungen sorgen.

TMR-Analogsticks und schnelle Eingaben

Für präzise Eingaben setzt 8BitDo auf TMR-Technologie bei den beiden Analogsticks. In Verbindung mit einem 12-Bit-ADC-Abtastchip sollen diese eine hohe Präzision und Stabilität bieten. RGB-Feuerringe rund um die Sticks liefern während des Spielens visuelles Feedback.

Am PC erreicht der Controller laut Hersteller eine Abtastrate von bis zu 1.000 Hz. Die Hall-Effekt-Impulstrigger bieten zwei einstellbare Trigger-Stopp-Positionen, die insbesondere bei schnellen Shootern von Vorteil sein sollen.

Zusätzliche Schultertasten L4 und R4 ermöglichen weitere Eingaben. Zwei rückseitige Tasten lassen sich ebenfalls individuell belegen. Dadurch können Spieler Aktionen ausführen, ohne die Daumen von den Analogsticks nehmen zu müssen.

Kompatibilität und Software-Anpassung

Der 8BitDo Ultimate 3E ist offiziell für Xbox lizenziert und mit Xbox Series X|S sowie Xbox One kompatibel. Darüber hinaus lässt er sich mit Windows-PCs verwenden. Für die Verbindung stehen eine kabellose 2,4-GHz-Verbindung und ein kabelgebundener Modus zur Verfügung. Bluetooth ermöglicht außerdem die Nutzung mit kompatiblen Apple- und Android-Geräten.

Am PC unterstützt der Controller im 2,4-GHz-Modus eine anpassbare Sechs-Achsen-Bewegungssteuerung. Diese kann unter anderem für bewegungsbasiertes Zielen genutzt werden.

Über die kostenlose Software 8BitDo Ultimate Software X lassen sich zahlreiche Einstellungen anpassen. Dazu gehören:

Tastenbelegung

Empfindlichkeit der Analogsticks

Trigger-Bereich

Intensität der Vibrationsrückmeldung

Weitere individuelle Steuerungsoptionen

Ladestation und Transportzubehör inklusive

Zum Lieferumfang gehört eine Ladestation, über die sich der Controller aufbewahren und aufladen lässt. Der integrierte Akku soll bei vollständiger Ladung bis zu 18 Stunden Spielzeit ermöglichen.

Zusätzlich ist ein Zubehörpaket enthalten. Eine robuste Transporttasche erleichtert den Transport und die Aufbewahrung des Controllers und seiner modularen Komponenten.

Preis und Verfügbarkeit

Der 8BitDo Ultimate 3E Controller für Xbox ist laut Game Outlet Europe ab sofort in Großbritannien und Europa erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 139,99 Euro beziehungsweise 124,99 britischen Pfund. Der Vertrieb erfolgt über größere europäische Einzelhändler und Online-Shops.